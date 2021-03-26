Сегодня мы вернемся в октябрь 2019 года, когда распространились первые слухи о намерениях Revolut начать работать в Украине. Под голоса поддержки такого решения я написала блог про подводные камни, с которыми может столкнуться fintech-стартап. На тот момент было 3 основные причины полагать, что “Революту” будет сложно:

высокий уровень развития финансового рынка;

украинский рынок - мастер “долгой осады”;

инновации здесь изобретают или быстро внедряют.

Эти 3 фактора экосистемы финтеха корректировали будущее стартапа в рамках Украины. Почему же Revolut обошел стороной наш рынок?

Украинские fintech-проекты находят своего первого клиента в период до 6 месяцев ( по данным USAID). 75% корпоративно-ориентированных fintech-компаний потребовалось менее 6 месяцев для поиска первого клиента после завершения разработки продукта. Важно отметить, что среди тех, кто предлагает услуги и решения банкам, результат очень похож (73,6%). Спрос удовлетворен предложением, а значит система финансового рынка Украины здорова.

Украина славится изобретательными разработчиками. Зарплаты у них пока ниже европейских, но уровень работоспособности и квалификации занимает высшие позиции. Этот факт давно делает Украину привлекательной для аутсорсинга и R&D в разных сферах финтеха. Именно поэтому Revolut пошел по пути наименьшего сопротивления - открывает R&D-центр.

Украина – относительно маленький рынок. При этом он очень конкурентен, а потребитель – избалован. Мы уже говорили об истории Uber в Украине и его отечественном конкуренте Uklon. Так вот, в финтехе – не легче.

Украинский Monobank – потенциально прямой конкурент Revolut – в 2020 году достиг цифры в 3 млн клиентов. 3 года = 3 млн. Неплохо, правда? А они всего на третьем месте по карточной эмиссии: после “Привата” и Ощадбанка. Оба государственные банки с сильнейшей инфраструктурой. А есть еще необанки поменьше. Внешнему игроку придется заниматься локализацией своих решений, чтобы конкурировать.

Что ж, приход “Революта” в Украину ждали и будут ждать поклонники стартапа. Но причины его отсутствия на рынке в 2021 не огорчают, они показывают нам светлое будущее fintech-индустрии Украины.

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