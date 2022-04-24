Конкурент АТБ Lidl не появится в Украине – СМИ

Анонсированный в октябре 2021 года вероятный приход на украинский рынок сети супермаркетов Lidl, которую скопировал АТБ, отменяется. Об этом свидетельствует назначение ранее объявленного региональным менеджером Lidl Ukraine Адама Мищишина гендиректором Lidl в Словакии.

Об этом сообщает профильное издание All Retail. Там напоминают: Мищишин был официально назначен региональным менеджером Lidl Ukraine осенью 2021 года.

"Очевидно, что планы выхода на рынок Украины руководство сети Lidl отложило в сторону", – говорится в сообщении.

Ранее ожидалось, что приход Lidl в Украину серьезно пошатнет позиции ряда популярных в Украине сетей супермаркетов. В частности, речь шла об:

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АТБ, чья бизнес-модель похожа на тактику поведения на рынке Lidl;

"Экомаркете";

"Великой Кишени".

Для украинцев, ожидалось, запуск сети должен был привести к:

снижению цен из-за роста конкуренции между сетями;

более выгодным ценам на импортные овощи и фрукты;

новым стандартам качества продуктов питания;

появлению более широкого ассортимента импортной продукции.

"Как правило, Lidl занимает лидерские позиции по ценам, но сделать это в Украине будет не очень просто. Точно сложнее, чем в Польше. Обусловлено это тем, что по оценкам EastFruit, лишь 26% всех овощей и фруктов продается через сети супермаркетов, а 74% товарооборота – это реализация на рынках, в плодоовощных киосках и уличная торговля", – говорили по этому поводу аналитики.

Отметим, о возможном открытии немецкой сети супермаркетов Lidl в Украине стало известно еще в октябре 2021-го. Однако в самой компании не стали отвечать на вопрос, в каких странах они планируют открыть свои супермаркеты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что другая популярная европейская сеть супермаркетов – "Ашан" – остановила инвестиции и поставки в Россию. Впрочем, закрывать свои российские магазины сеть пока не будет.