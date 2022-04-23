Во время шоу Фьюри – Уайт на "Уэмбли" включили послание Владимира Кличко. Стадион слушал в полной тишине

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко обратился ко всем пришедшим на лондонский стадион "Уэмбли" на боксерское шоу, главным событием которого запланирован бой между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Послание нашего соотечественника транслировали на большом экране, который находился над рингом.

В своем обращении Кличко призвал всех продолжать поддерживать Украину в войне против российской агрессии.

"Мы столкнулись с вызовами, которые стоят наших жизней. Мы становимся сильнее, зная о вашей поддержке. Мы благодарны, что вы поддерживаете наших отцов, мам, детей Украины. Не останавливайтесь. Мы нуждаемся в вашей поддержке", – заявил Кличко.

Кроме того, Кличко поблагодарил Всемирный боксерский совет за "Книгу величайших боев WBC OPUS". Среди специальных изданий этой книги есть издание, посвященное миру в Украине. Все средства от продажи пойдут официальному гуманитарному фонду.

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"Я хотел бы быть с вами сегодня вечером в Лондоне, но, как вы знаете, у нас тут самый важный бой в нашей жизни. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы поблагодарить всех наших друзей и партнеров по всему миру, особенно WBC и семью Opus, за всю поддержку и усилия по сбору средств", – отметил Владимир.

Эксклюзивное издание весит около 34 килограмма. Текст, который посвящен величайшим в истории боям по версии WBC, написал спортивный писатель Ян Стаффорд. Бои, отобранные для включения в книгу, были выбраны чемпионами мира по версии WBC.