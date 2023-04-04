Кому в Украине платят от 30 тыс. грн без знания IT-процессов: названы профессии

Самые высокие зарплаты в Украине – без учета IT-специальностей и военнослужащих – получают медиабайеры (специалисты по планированию и размещению рекламных или информационных материалов в СМИ). В среднем им платят 52 500 грн.

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На втором месте, по данным крупного кадрового портала, трейдеры. Им платят 46 000 грн.

В среднем 45 000 грн в месяц получают представители сразу 2 профессий:

эндодонтисты (стоматологи, занимающиеся лечением корневых каналов);

директоры по маркетингу.

Близко к ним расположились водители-международники. Они могут рассчитывать на 42 500 грн.

Руководителям отдела продаж предлагают в среднем 40 000 грн. Финансовым директорам – 37 500 грн.

Бизнес аналитики получают в среднем 36 500 грн. Проходникам (угольная промішленность) платят 36 000 грн.

Ряд специалистов получают по 35 000 грн. Это:

брокеры;

ортодонты;

руководители строительных проектов;

стоматологи;

фандрейзеры (собирают материальные и прочие средства на социально-значимые проекты);

топ-менеджеры.

Автомаляры получают немного меньше. Их работа оценивается в среднем в 32 500 грн.

Кому платят больше всех

В целом самые высокие зарплаты в Украине получают angular-разработчики – 85 000 грн. В топ самых высокооплачиваемых, по данным аналитиков, также входят:

C# программисты – 82 500 грн;

full stack программисты – 80 000 грн;

программисты Java, IOS-программисты – 72 500 грн;

android-программисты, военнослужащие – 71 000 грн;

тим лиды – 62 000 грн;

Javascript-програмисты, Python-программисты, C++ программисты, .Net-программисты – 60 000 грн.

Что происходит на рынке труда

В целом же, по данным экспертов, работодатели вынуждены повышать зарплаты – чтобы человек не поменял свою работу. "По числу вакансий видим, что на Work.ua – 71 тыс. вакансий (до полномасштабной войны было около 100 тысяч). На OLX уже такое же количество, как и до полномасштабной войны, однако предложения рассчитаны для голубых воротничков (рабочих. – Ред.)", – рассказывает эксперт рынка Татьяна Пашкина.

В то же время она отмечает, зарплаты в 2023-м будут расти неравномерно. В первую очередь на прибавку могут рассчитывать те, кто важен для работодателям – им могут повысить зарплату и на 20%.

А вот массовой индексации для всех, скорее всего, не будет. Причина – работодатели не могут планировать не только на следующий год, но даже на следующий квартал.

"У работодателя сейчас нет достаточных средств, чтобы оплачивать опыт сотрудника. А те, кто имеют опыт, всегда имеют более высокие ожидания по заработной плате", – констатировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что в целом украинские предприятия не намерены кардинально менять количество своих сотрудников, тех, кто все же готовится нанять новых, почти вдвое меньше, чем тех, кто будет проводить увольнения. Так, 13% сообщили о планах провести сокращение штата, 7% – расширить его.

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