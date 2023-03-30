Ситуация на рынке труда кардинально изменилась: что будет с зарплатами, вакансиями и работой

В Украине рынок труда начал уверенно восстанавливаться. Части работодателей уже не хватает сотрудников, в то время как ресурса для значительного повышения зарплаты нет. Ожидать массового повышения окладов не стоит: ресурса для этого нет. Рынок все еще страдает от целого ряда дисбалансов. Однако действительно сложный период ожидается уже после победы.

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О том, что происходит и к чему стоит готовиться украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что происходит на рынке труда

Ситуация на рынке труда действительно улучшилась, уверены эксперты. Причин для этого несколько, рассказывает эксперт рынка Татьяна Пашкина. К примеру, нет жестких ограничения потребления электроэнергии – и теперь бизнес может создавать рабочие места. При этом растет и конкуренция за работников.

"Мы не можем сказать, что у нас значительно увеличилось число тех, кто возвращается, поэтому растет конкуренция за кандидата. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы человек не поменял свою работу. По числу вакансий видим, что на Work.ua – 71 тыс. вакансий (до полномасштабной войны было около 100 тысяч). На OLX уже такое же количество, как и до полномасштабной войны, однако их предложения рассчитаны для голубых воротничков ("рабочих. – Ред.)", – рассказывает эксперт.

Худшая ситуация в Харькове: если раньше у них было всего 900 вакансий, сейчас – около 2 тыс. Однако и этого крайне мало для крупного города. Наталья Слинько, операционный директор направления Еxecutive Reserch grc, рассказывает OBOZREVATEL: на рынке сохраняется два дисбаланса. Первый – региональный. Много предложений о работе в регионах, которые меньше пострадали от полномасштабной войны, в то же время плохая ситуация сохраняется там, где продолжаются регулярные обстрелы. Второй дисбаланс – работодатель ищет сотрудника на относительно невысокую зарплату и с опытом работы. А соискатели – либо не имеют опыта, либо хотят более высокую зарплату.

"У работодателя сейчас нет достаточных средств, чтобы оплачивать опыт сотрудника. А те, кто имеют опыт, всегда имеют более высокие ожидания по заработной плате", – отмечает эксперт. Многие украинцы вынуждены менять профессию и уходить в отрасли, которые продолжают успешно работать: фармакология, производство продуктов, ритейл.

Пашкина считает: зарплаты в 2023-м будут расти неравномерно. В первую очередь на прибавку могут рассчитывать те, кто важен для работодателя. Им могут повысить зарплату и на 20%. Массовой индексации для всех, скорее всего, не будет. Так как работодатели не могут планировать не только следующий год, но даже следующий квартал.

"План плюс" и "план минус": ситуация может резко измениться после войны

Поляки, чехи, немцы так и не смогли полностью заменить украинских заробитчан. Теперь они с нетерпением ждут окончания войны, чтобы трудоустроить украинских мужчин. Татьяна Пашкина прогнозирует: есть два варианта развития ситуации. "План плюс": Украина получит большие инвестиции, компании выстроятся в очередь за деньгами, начнут активно расти и развивать производство. "План минус": украинские мужчины следом за своими женщинами и детьми после открытия границ уедут в ЕС и другие страны.

В обоих сценариях избежать трудовой миграции сразу после войны не удастся. Однако для того, чтобы "план плюс" сработал, Украина уже сейчас должна подготовить фундамент. Инвестиции не идут туда, где нет условий.

"Я пока не вижу ту системную работу, которую должны проводить. Нет команд, которые привлекают инвестиции разрабатывают протоколы. Хотят сокращать армию чиновников, которые неэффективны, но именно эта армия может создать основу для изменений. Такого, чтобы мы нажали красную кнопочку – и вдруг к нам внезапно полились инвестиции, начали приезжать трудовые мигранты из других стран, не будет. Каждая инвестиция требует длительного процесса подготовки", – поясняет Пашкина.

Наталья Слинько также считает: уже сейчас можно спрогнозировать рост трудовой миграции после окончания войны. У украинских работодателей нет возможности конкурировать с польскими коллегами. Уже сейчас украинцев берут на работу на высококвалифицированные специальности даже без подтверждения диплома (если того не требует закон).

"Я не могу сказать, что такой негативный сценарий и массовая трудовая миграция – неизбежно. Но действительно, у большого количества украинцев есть родственники за границей, многие побывали уже за границей, поработали там. И когда они будут возвращаться сюда, рассказывать о том уровне жизни, о тех условиях труда, их уже не будут устраивать условия от наших работодателей", – отмечает эксперт.

И если после войны дефицит кадров на рынке труда обостриться, работодателям придется повышать зарплаты и оптимизировать процессы. При этом полноценное восстановление экономики без достаточного количества рабочих кадров невозможно.