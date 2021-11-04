Кому в Украине платят больше всех: названые самые высокооплачиваемые вакансии

Александр Литвин
Александр Литвин
Рынки и компании
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Какая специальность пользуется спросом

В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий – предложения для программистов. Больше всего в среднем зарабатывает специалист, который знает язык программирования С++. Без учета предложений для ITшников, на втором месте оказалась вакансия "информационный директор".

Это следует из данных крупного кадрового портала. Отметим, в среднем при этом украинцы зарабатывают около 17 тыс. грн.

Самые высокооплачиваемые предложения:

  • C++ программист – 70000 грн;

  • Информационный директор – 50000 грн;

  • Медиабайер – 47500 грн;

  • Фрахтовый менеджер – 45000 грн;

  • Национальный менеджер – 40000 грн.

Информационный директор должен обеспечивать все информационные системы предприятия, медиабайер занимается размещением рекламы на информационных площадках, фрахтовый менеджер продает услуги грузоперевозок, а национальный менеджер – развивает и руководит международной компании на территории страны.

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Отметим, самая низкая средняя зарплата по данным Госстата в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

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