Кому в Украине платят больше всех: названые самые высокооплачиваемые вакансии
В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий – предложения для программистов. Больше всего в среднем зарабатывает специалист, который знает язык программирования С++. Без учета предложений для ITшников, на втором месте оказалась вакансия "информационный директор".
Это следует из данных крупного кадрового портала. Отметим, в среднем при этом украинцы зарабатывают около 17 тыс. грн.
Самые высокооплачиваемые предложения:
C++ программист – 70000 грн;
Информационный директор – 50000 грн;
Медиабайер – 47500 грн;
Фрахтовый менеджер – 45000 грн;
Национальный менеджер – 40000 грн.
Информационный директор должен обеспечивать все информационные системы предприятия, медиабайер занимается размещением рекламы на информационных площадках, фрахтовый менеджер продает услуги грузоперевозок, а национальный менеджер – развивает и руководит международной компании на территории страны.
Отметим, самая низкая средняя зарплата по данным Госстата в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.
в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, барист и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.
украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.
в Польше число украинских заробитчан достигло исторически высокой отметки, при этом спрос на них все еще остается высоким. Одна из причин: ВВП у соседей по итогам года увеличится на 11,1%, поляки активно выходят из кризиса и нуждаются в рабочей силы.