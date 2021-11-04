Кому в Украине платят больше всех: названые самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий – предложения для программистов. Больше всего в среднем зарабатывает специалист, который знает язык программирования С++. Без учета предложений для ITшников, на втором месте оказалась вакансия "информационный директор".

Это следует из данных крупного кадрового портала. Отметим, в среднем при этом украинцы зарабатывают около 17 тыс. грн.

Самые высокооплачиваемые предложения:

C++ программист – 70000 грн;

Информационный директор – 50000 грн;

Медиабайер – 47500 грн;

Фрахтовый менеджер – 45000 грн;

Национальный менеджер – 40000 грн.

Информационный директор должен обеспечивать все информационные системы предприятия, медиабайер занимается размещением рекламы на информационных площадках, фрахтовый менеджер продает услуги грузоперевозок, а национальный менеджер – развивает и руководит международной компании на территории страны.

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Отметим, самая низкая средняя зарплата по данным Госстата в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.