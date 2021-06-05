Кому в Украине платят 60 тыс. в месяц без диплома: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине самые высокие зарплаты среди вакансий, которые не требуют диплома, предлагают для водителей такси, строителей и мастеров маникюра. Самая высокая зарплата (до 60 тыс. грн в месяц) – у таксистов и дальнобойщиков.

"Для некоторых профессий с хорошей оплатой будет достаточно специализированных курсов и прохождения стажировки для получения квалификации. В рабочих и линейных вакансиях диплом об окончании ВУЗа не всегда имеет значимый вес, как, например, у офисных работников. При этом на рынке труда спрос на рабочие специальности стабильно высокий", – рассказала OBOZREVATEL Елена Кирильевнина, руководитель по работе с партнерами Jooble.

Видео дня

Согласно аналитике сайта по поиску работы, самыми высокооплачиваемыми специалистами без обязательного высшего образования в 2021 году, стали:

водитель такси и водитель дальнобойщик – с зарплатой в пределах 20 000-60 000 грн/мес;

cтроитель – зарабатывающий в зависимости от вида работ 20 000-40 000 грн/мес;

мастер маникюра – 15 000-30 000 грн/мес;

работа на СТО (автомаляр, мойщик, автослесарь) – 10 000-30 000 грн/мес;

продавец за прилавком – 10 000-25 000 грн/мес;

швея – 12 000-20 000 грн/мес;

кассир – 8 000-15 000 грн/мес.

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост зарплат, количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие оклады в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.