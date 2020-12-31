Компанія Коломойського викупила у "Центренерго" всю електроенергію за безцінь

Компанія "Юнайтед Енерджі", що входить в орбіту бізнес-інтересів Ігоря Коломойського, викупила у державної "Центренерго" 3,27 млн МВт × год за ціною, нижчою за собівартість.

Як повідомляє "Бізнес Цензор", вона склала 1 160 грн за МВт × год. При цьому, керівництво "Центренерго" раніше відзначало, що собівартість виробництва електроенергії на станціях при спалюванні вугілля державних шахт становить приблизно 1,6 грн кВт × год.

Відомо, що аукціон був проведений 29 грудня. Поставки заплановані на січень – березень 2021 року. Примітно, що куплений фірмою Коломойського обсяг електроенергії становить приблизно 2% від загального річного споживання в Україні загалом – 150 млн МВт × год. Крім того, у 2019 році "Центренерго" всього виробила 10,2 МВт × год, а продала – 9, 2 млн МВт × год.

Відзначимо, що попередня рекордна угода компанії з продажу 13,33 млн МВт × год, яка була здійснена в 20-х числах грудня, також частково пов'язана з підприємством Коломойського – воно отримало 10,8 млн МВт × год за ціною 1150 грн за МВт × год.

Однак куплений обсяг електроенергії в рази перевищує потребу споживання найбільших підприємств бізнес-групи Коломойського. З цього випливає, що надлишки будуть перепродувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що Коломойський призначив в менеджмент ПАТ "Центренерго" своїх людей. Він сам натякав на це в одному з інтерв'ю. Нагадаємо, 1 липня 2019 року наглядова рада "Центренерго" призначила виконувачем обов'язків керівника компанії Володимира Потапенкв.