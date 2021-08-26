Компании олигарха Фукса из санкционного списка СНБО разрешили застраивать Киев, нарушая запреты

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины выдала ООО "Интерстрой Групп" разрешение на строительство 32-этажных небоскребов в Киеве. Это произошло несмотря на то, что на Рыбальском острове действует ограничение по высотности застройки, а бенефициар компании Павел Фукс находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщают "Наші Гроші", ГАСИ 20 августа выдала ООО "Интерстрой групп" разрешение на строительство жилых домов с паркингом и административными помещениями, а также заведениями общественного питания. Вторая очередь строительства идет в Подольском районе на улице Электриков.

По данным Единой государственной электронной системы в сфере строительства, разрешение выдано на возведение домов высотой 32 этажа. Запланированное количество квартир в небоскребах – 1322.

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Рыбальский остров входит в зону охраны памятника ландшафта, истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр", где действует ограничение по высотности застройки.

Для участков, где происходит возведение 32-этажного жилого комплекса OASIS, высота зданий ограничена 20 метрами, что соответствует 6-7 этажам.

Строительство компания Фукса ведет возле штаб-квартиры Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С небоскребов откроется полный обзор на охраняемую территорию, возле которой даже нельзя запускать беспилотники.

Конечный бенефициар компании "Интерстрой Групп" прожил в России более 20 лет, имел гражданство Российской Федерации. В Украину Павел Фукс приехал после Революции Достоинства, чтобы выгодно скупать подешевевшие из-за войны активы.

"Я, как бизнесмен, понял, что сейчас в Украине активы всякие стоят очень дешево... Потому что, ну, война. Я с удовольствием сюда приехал", – заявил Фукс в интервью Тиграну Мартиросяну.

Против Павла Фукса в июне 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, которые предусматривают блокировку активов. Однако несмотря на это, строительство в Подольском районе остановлено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ООО "Интерстрой Групп" в 2015 году купило на Рыбальском острове имущественный комплекс, а затем получило землю в аренду. Причем компания олигарха несколько лет пытается отсудить 86 миллионов гривен за якобы повреждение и так "убитого" комплекса. Это при том, что имущество, которое "Интерстрой Групп" приобрел в 2015 году, стоило всего 1,84 млн грн.

По сути, просматривается желание субсидировать строительство ЖК с видом на ГУР за счет денег киевской общины.