В последнее время в прессе множество новостей о МАУ — в эфир вывалили такое количество информации, что разобраться в ней становится все сложнее. Очевидно, все фигуранты скандала чего-то не договаривают. Впрочем, при детальном рассмотрении многие вещи становятся понятнее.

Итак,

Конечные бенефициары МАУ – Арон Майберг и Игорь Коломойский. Имя последнего не принято произносить вслух – он вроде бы есть, но вроде бы его и нет.

Майберг – официальный управляющий партнёр (председатель Наблюдательного совета),

Коломойский зарабатывает на самолетах, предоставляя их в аренду; Майберг — на хендлинге, кейтеринге, айти, туризме и дьютифри. То есть, все то, за что мы так "любим" МАУ — потерянный багаж, "суперсервис", улетающие без пассажиров самолеты – это Майберг. А неудобные кресла – это Коломойский.

Президента МАУ назначает Майберг, финансового вице-президента – Коломойский.

У нынешнего президента МАУ Евгения Дыхне конфликт с Майбергом; у Майберга, в свою очередь, конфликт с Коломойским. У Коломойского же конфликт экзистенциальный: он никому не враг, ему просто все должны.

МАУ была убыточной компанией на протяжении семи лет

Прошлый, 2021 год, – первый за последнее время, который МАУ закрыла без убытков.

Причина основного конфликта Майберг-Коломойский, начавшегося еще в 2020-м, в том, что убытки "налетал" управляющий партнер Майберг, а платить за них придется, в том числе, и Коломойскому. Между тем последнему надоело покрывать убытки МАУ.

Коломойский хочет отдать МАУ государству. Майберг дает интервью, в котором называет такое предложение "извращением". После этого выходит еще одно интервью, где тот же Майберг это извращением уже не считает.

Сегодня и Майберг, и Коломойский хотят отдать МАУ государству, дело за малым — выторговать у государства по максимуму. Виват, "Приват"! Привет, "Аэросвит"! Опыт у парней богатый.

Пока они не договорились.

Дыхне сменил прежнего СЕО МАУ Юрия Мирошникова в 2019 году с задачей вывести МАУ из хронических убытков (смотри п.6). И с задачей справился (смотри п.7)

Майберг пообещал Дыхне свободу действий, но он ее неправильно понял.

Свобода в МАУ — это "наезжать" на бизнес партнёров, но не трогать личные кормушки.

Дыхне попытался навести порядок с хендлингом. То, что он у МАУ на букву "х", понятно даже самому горячему фанату украинских авиалиний. То автобус с пассажирами забудут в "Борисполе", то пассажиров регистрируют, когда их рейс давно улетел. Но Майберг сперва погрозил Дыхне пальцем..

А потом потребовал от Дыхне уволиться по собственному желанию.

Дыхне оказался непонятливым. Он наивно думал, что раз стал первым топ-менеджером МАУ за 7 лет, который вывел компанию из убытков, то будет управлять ею и дальше.

Дыхне увольняться отказался. В игру вступил ручной адвокат Майберга: попытался уволить Дыхне с нарушением процедуры, и на всякий случай назначить президентом МАУ себя.

Принципиальный Дыхне заблокировал это решение через суд и требует, чтобы его уволили по закону.

В поддержку Дыхне выступил коллектив МАУ.

Весь этот Марлезонский балет происходит на фоне переговоров МАУ о реструктуризации задолженностей с контрагентами — директорами "Борисполя" и "Украэроруха". Реструктуризация выгодна всем акционерам. Ведет ее Дыхне.

Майберг больше не трогает Дыхне, чтоб не "спугнуть" реструктуризацию.