Сингапур тайно помогает России продавать нефть по всему миру – Bloomberg

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть в Сингапуре стремительно растет спрос на резервуары для хранения этого сырья. Такая динамика свидетельствует о том, российская нефть активно смешивается с другими сортами в Сингапуре, а после идет на реэкспорт по всему миру.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их словам, такая схема позволяет скрыть истинное происхождение нефти, которая отправляется из Сингапура.

"Тем не менее перевалка и торговля российским топливом остается деликатным вопросом в регионе, поскольку некоторые покупатели не хотят, чтобы их засекли на покупке [российских] грузов", – отметили в агентстве. Потому трейдеры пытаются максимально скрыть факт своей помощи России.

Сингапур так и не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов. Хотя финансовым учреждениям, расположенным в городе-государстве, запрещено финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями.

Еще одна страна, которая помогает России продавать нефть, – это Китай. По данным аналитиков, сейчас, по крайней мере 4 супертанкера, принадлежащих Китаю, транспортируют в страну российскую сырую нефть Urals.

России выгодно использование супертанкеров Китая на азиатских маршрутах. Ведь таким образом она может сократить транспортные расходы.

Тем временем ЕС, G7 и их союзники готовятся ввести ограничение цен на российские нефтепродукты. Это должно произойти 5 февраля. Результатом нового эмбарго для РФ, отмечают в Bloomberg, станет необходимость поиска новых покупателей для около 600 тыс. баррелей дизельного топлива в день. Если же сделать этого не удастся, РФ придется либо хранить топливо на кораблях, либо сокращать производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россию перестали спасать высокие цены на нефть. Кремль начал терять нефтедоллары из-за санкций.

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