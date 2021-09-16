Климкин – о запуске "Северного потока-2": мы попали в геополитическую мясорубку

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина попала в "геополитическую мясорубку" с "Северным потоком-2". При этом он убежден, что выход из сложившейся ситуации есть.

Об этом он заявил 16 сентября в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". По словам экс-министра, Киеву стоит договариваться с США и Евросоюзом, чтобы попасть в особенную категорию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно "Северного потока-2" не как подачку Германии, она там вообще не при чем. Это была тестовая пулька для России в контексте Китая", – сказал Климкин об экономических интересах США.

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Также он отметил, что американский лидер Джо Байден поручил работать над тем, чтобы не оставить Украину в сложной энергетической ситуации. Речь идет о сохранении транзита газа, что является "красной линией".

"Поэтому нам нужно договариваться с США и Еврокомиссией, чтобы нас внесли в особую категорию в случае энергетической опасности и тех, кому будут помогать. И договориться, как именно будут помогать", – подчеркнул Климкин.

Бывший глава МИД добавил, что Украине нужно быть "в игре за одним столом". Особенно, учитывая, что сейчас начался нормальный диалог с Вашингтоном.

"Ведь все карты в руках у Байдена", - добавил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономический обозреватель Deutsche Welle Андрей Гурков заявил, что газ по "Северному потоку-2" могут пустить только в феврале или марте 2022 года. Причиной тому является длительная процедура сертификации в Германии.