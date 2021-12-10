Клиентка ПриватБанка вернула кредит: теперь у нее требуют заплатить за расходы на суд, которого не было

ПриватБанк подал в суд на свою клиентку из-за просроченного кредита. Она еще до решения судьи долг погасила. Теперь же финучреждение по закону может вернуть из госбюджета уплаченный судебный сбор. Однако представители банка требуют от своей клиентки оплатить расходы на суд.

Как написала клиентка банка на специализированном форуме "Минфин", представители "Привата" каждый день звонят ей с требованием вернуть судебный сбор. В ответ на такую жалобу на форуме представители банка извинились за "возможные неудобства".

"ПриватБанк хочет два раза получить и с меня, и с государства, они упорно игнорируют и то, что я имею инвалидность второй группы (пожизненно). Про что они были не однократно проинформированы и имеют подтверждение. Согласно закону о судебном сборе я имею полное право его не платить", – возмутилась клиентка.

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Банк также написал заявление на возврат судебного сбора. Вероятно, сотрудники могли по ошибке продолжить требовать его уплату с ответчицы. Также стоит отметить, что если бы суд все-таки состоялся, то платить судебный сбор должен был тот, кто проиграл спор.

"Извиняемся за возможные неудобства. Проверим, что мы можем сделать в этой ситуации. По результату дополнительно с вами свяжемся", – ответили в "Привате" на жалобу своей клиентки.

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