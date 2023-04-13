Киев больше не самый дорогой: сколько стоит аренда квартир в разных регионах Украины

Киев перестал быть самым дорогим городом Украины по стоимости аренды жилья. Первое место по состоянию на апрель 2023 года занимает Ужгород, где снять однокомнатную квартиру стоит в среднем 13 тыс. грн в месяц. В Киеве же жилье сдается за 7,5 тыс. грн.

Видео дня

Столица удерживала пальму первенства на рынке аренды квартир все годы независимости Украины. Тем не менее, в конце 2022 года самым дорогим стал Львов, а теперь и Ужгород, говорится в мониторинге "ЭП".

Только за последние несколько месяцев цены на аренду жилья в Ужгороде выросли в несколько раз. В начале полномасштабной войны рост происходил во многих западных областях Украины – из-за наплыва беженцев из регионов активных боевых действий.

После деоккупации северных территорий ажиотаж пошел на спад, а вместе с ним выровнялись и цены в на аренду. Но ситуация изменилась осенью – когда Россия начала массовые ракетные атаки на украинскую энергетику. Из-за слухов об "эвакуации Киева" многие решили пересидеть зиму в более спокойных областях.

И Ужгород стал фаворитом, т.к. в Закарпатье был зафиксирован всего 1 ракетный удар. В других западных областях цены на аренду жилья тоже поднялись, но не так сильно, как в Ужгороде. Например, однокомнатные квартиры в Черновицкой области подорожали до 7 тыс. грн в месяц, в Ивано-Франковской – до 4,5 тыс. грн, а в Волынской – до 5,5 тыс. грн.

Еще один город с "аномальным" ростом цен на квартиры – Львов с 11 тыс. грн в месяц за "однушку". В этом случае цена оказалась более уравновешенной, чем в Ужгороде по одной причине: Львов более крупный город, который может вместить больше людей, а потому и конкуренция за квадратные метры ниже.

Самыми популярными среди арендаторов остаются все же Львов и Киев. И Львов при этом значительно дороже Киева не только в сегменте однокомнатных квартир (11 тыс. против 7,5 грн), но и двухкомнатных – 16 тыс. против 12 тыс. грн. Стоимость "трешек" в этих городах различается уже не так сильно: 19 тыс. грн во Львове и 18 тыс. грн в Киеве.

Аренда жилья в прифронтовых регионах

В этой группе областей ситуация диаметрально противоположна той, что фиксируется в западном регионе. Речь идет о территориях, которые расположены близко к зоне боевых действий, или же находились под оккупацией.

В Запорожской, Одесской и Харьковской областях цены продолжали падение весь 2022 год и начала 2023 года. Так, в Запорожской области однокомнатные квартиры сдают в среднем по 2,7-2,8 тыс. грн, в Одесской – по 4,5 тыс. грн, в Харьковской – по 3,5 тыс. грн.

Но есть и исключения. Например, в Днепре аренда подорожала даже сильнее, чем в Виннице, Ривне или Ивано-Франковске. Снять "однушку" в Днепре стоит более 6 тыс. грн в месяц. Это связано с большим притоком в этот регион беженцев из соседних, еще более опасных, областей

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным аналитиков, в Киеве в апреле значительно вырос спрос на аренду квартир, однако на ценах это еще в полной мере не отразилось. После праздников рынок должен еще больше активизироваться, что приведет к увеличению цен на аренду жилья в столице на 10%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!