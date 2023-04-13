Украинцы будут платить за аренду квартир в Киеве другие суммы: как и когда изменятся цены

В Киеве в апреле значительно вырос спрос на аренду квартир, однако на ценах это еще в полной мере не отразилось. После праздников активность на рынке должна еще больше активизироваться, что приведет к увеличению цен на аренду жилья в столице на 10%.

Видео дня

При этом увеличатся цены только на аренду квартир среднего и эконом-сегмента, в свою очередь стоимость найма элитных квартир не изменится. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины.

"По аренде в Киеве спрос увеличился, то есть активность больше, как и ожидалось. На цены это пока еще не повлияло существенно, потому что достаточно предложений. Я думаю, что еще активность будет после Пасхальных праздников, потому что сейчас многие будут праздновать и поэтому это также влияет. Но после праздников люди будут более активно заниматься жилищными вопросами", – объясняет эксперт.

Пита прогнозирует, что цены на аренду в Киеве могут повыситься еще на 10%. "По премиум и элитному жилью такого не будет повышения, потому что спрос не очень велик, а вот по среднему сегменту и эконом там цены все же увеличатся, потому что спрос растет", – подытожил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, квартиры стоимостью около 50 тыс. грн. в Украине можно купить в небольших населенных пунктах. Чаще всего в такой недвижимости нет централизованного отопления, а в ближайший крупный населенный пункт придется ехать в течение часа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!