В совет директоров "Роснефти" выдвинули экс-министра Австрии, танцевавшую на своей свадьбе с Путиным

Кандидатом в совет директоров "Роснефти" стала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая ранее оскандалилась приглашением на собственную свадьбу и танцем с президентом РФ Владимиром Путиным.

Имя политика как независимого участника указано в распоряжении российского правительства от 26 февраля на официальном портале правовой информации. Документ был опубликован в среду, 3 марта.

На должность в "Роснефти" также вновь выдвинут бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он возглавляет совет директоров нефтяной компании с 2017 года.

Среди кандидатов еще исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", Маттиас Варниг, глава правления Marcuard Holding Ганс-Йорг Рудлофф и др.

В настоящее время в совет директоров "Роснефти" входят 11 человек.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе председатель совета директоров "НК "Роснефть" и глава совета директоров Nord Stream 2 (принадлежит российскому "Газпрому") Герхард Шредер заявил, что "аннексия Крыма была явным нарушением международного права".