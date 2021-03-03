В совет директоров "Роснефти" выдвинули экс-министра Австрии, танцевавшую на своей свадьбе с Путиным
Кандидатом в совет директоров "Роснефти" стала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая ранее оскандалилась приглашением на собственную свадьбу и танцем с президентом РФ Владимиром Путиным.
Имя политика как независимого участника указано в распоряжении российского правительства от 26 февраля на официальном портале правовой информации. Документ был опубликован в среду, 3 марта.
На должность в "Роснефти" также вновь выдвинут бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он возглавляет совет директоров нефтяной компании с 2017 года.
Среди кандидатов еще исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", Маттиас Варниг, глава правления Marcuard Holding Ганс-Йорг Рудлофф и др.
В настоящее время в совет директоров "Роснефти" входят 11 человек.
Напомним:
Президент РФ Путин 18 августа 2018 года посетил свадьбу Кнайсль до переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это вызвало настоящий скандал в политической среде, Кнайсль даже предлагали уйти в отставку.
Того дня Путин опоздал на церемонию, несмотря на то, что для него перекрыли трассу.
В качестве одного из подарков от президента России на свадьбе выступили казаки, что раскритиковали в сети.
Позже Кнайсль рассказала, какие отношения связывают ее с Путиным. Она также сказала, что пригласила политика спонтанно и без какого-либо расчета.
Известно, что Кнайсль покинула свой пост в июне 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе председатель совета директоров "НК "Роснефть" и глава совета директоров Nord Stream 2 (принадлежит российскому "Газпрому") Герхард Шредер заявил, что "аннексия Крыма была явным нарушением международного права".