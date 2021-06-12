Какую сезонную работу предлагают в Украине: названы профессии

В Украине работодатели начали активно искать людей на сезонные работы. Так, в топе вакансий, которые выросли с начала года, оказались грузчики, повара, официанты, баристы, уборщики, водители и разнорабочие.

Об этом сообщает "Опендатабот" со ссылкой на данные сервисов по поиску работы Jooble, Work.ua и OLX. "По мере того, как уменьшаются карантинные ограничения и приближается "сезон", людей будут активно звать на работу в курортные города Украины. По данным Jooble, 38% претендентов на рабочие и линейные специальности готовы к трудовой миграции внутри страны ради сезонных заработков", – сказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

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По данным Jooble, в топ самых востребованных специалистов вошли:

Грузчики (+24% сравнительно с началом года); Повара (+26%); Официанты (+34%); Уборщики (+33%); Охранники (+18%).

Самые востребованные на сезон специалисты по данным Work.ua:

Официанты (+193%); Бариста (+105%); Повара (+144%); Разнорабочие (+101%); Сборщики (+87%).

По данным сервиса OLX, в топ сезонных специалистов вошли:

Продавцы (+70%); Водители (+30%); Грузчики (+88%); Повара (+161%); Охранники (+33%).

Ранее сообщалось, что Польша остается главным конкурентом Украины по выращиванию ягод и основным претендентом на заробитчан. Самые больше зарплаты за сбор ягод в Украине озвучивают фермеры, которые выращивают голубику и малину. Они ожидают от 10-12 грн/кг собранной ягоды и платят от 400 до 600 грн, а в Польше предложат уже 800-1000 грн.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отмечает, что бизнес напрямую зависит от погодных условий. "За сбор ягод в Польше в этом году платят от $800 до $1200/мес. Но если идет дождь – ты не выйдешь в поле, а плата идет именно за объем собранного. Также, если неурожай – где-то заморозки, где-то не успела ягода созреть и т.д. – это тоже влияет на итоговый заработок. Нужно собрать не меньше 40 кг ягоды в день. Удастся ли вам столько собрать? Тот же самый формат в Украине", – сказал эксперт.

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