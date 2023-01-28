Каким будет курс доллара в Украине в феврале: экономисты спрогнозировали стоимость валюты

Официальный курс доллара в Украине в феврале останется на уровне 36,6 грн/$. При этом наличный, вероятно, составит 40 грн/$ и выше.

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Причин для резкого падения курса доллара пока не предвидится. Такие прогнозы озвучили в комментарии OBOZREVATEL эксперты.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что в настоящее время поступает достаточно много валюты в страну. "Я думаю, что сейчас ничего принципиально меняться не будет и мы снова будем видеть официальные 36,6 грн, а наличный где-то на уровне 40+ грн. По большому счету, на сегодняшний день поступает достаточно много валюты в страну из-за помощи наших партнеров, которые полностью удовлетворяют потребности в валюте внутренний рынок. Поэтому в данной ситуации каких-то там ожиданий относительно резкого падения курса не вижу", – сказал специалист.

Аналогичный прогноз озвучил Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital. По его словам, никаких факторов, которые негативно влияли бы на валюту, пока не предусматривается. Более того, после колебаний, которые были в конце декабря и начале января из-за бюджетных выплат, валюта будет укрепляться.

"Мы видим, что сейчас рынок немного успокоился, гривня более-менее укрепится на рынках. Наверное, так и будет происходить дальнейшее медленное укрепление гривни из-за того, что в первую очередь будет поступать внешняя помощь, и приток валюты через внешнюю помощь бюджету растет. То есть наши золотовалютные резервы стабильно пополняются, что немного улучшает ожидания гривни. При этом нет никаких таких фундаментальных факторов, которые существенно давили бы. По крайней мере, пока что мы не ожидаем", – пояснил эксперт.

Один из факторов, влияющих на курс доллара, – "зерновое" соглашение. Однако в феврале не ожидается пересмотров по договоренности. Паращай добавил, что цены на энергоресурсы – это то, что могло бы надавить на гривню из-за роста, но они остаются более или менее умеренными.

При этом основным риском остается геополитический фактор. "Мы понимаем, что там любая эскалация будет увеличивать неопределенность и давить на гривню", – подчеркнул эксперт.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине подорожал доллар. На утро 27 января банки установили наличный курс на уровне 40,15/40,6 грн. (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше, чем было утром 26 января – причем и на покупку, и на продажу.

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