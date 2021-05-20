Как запрет РФ на экспорт гречки отразится на ценах в Украине: прогноз эксперта

Правительство РФ запретило вывозить из страны гречиху, крупу из гречихи грубого помола и очищенное гречневое зерно, а Украина зависит от импортной гречихи, которая поставляется в нашу страну из России через Казахстан. По этой причине цены на крупу могут подскочить.

Об этом рассказал исполнительный директор Международной Ассоциации гречки Сергей Громовой, пишет Delo.ua. По словам специалиста, запрет России экспортировать гречку – это негативный сигнал для всего украинского рынка, так как у нас практически половина рынка контролировалась РФ.

"На наш рынок и ценовую политику влияет локальное производство, которого катастрофически не хватает. В Украине производят в два раза меньше гречки, чем мы потребляем по итогу. Поэтому запрет России –это еще один из факторов, который будет способствовать удорожанию гречки на нашем рынке, так как внутреннего запаса в Украине практически нет. Когда Россия посеет гречиху и будет знать, какой соберет урожай, тогда мы будем знать, какой будет цена на нее у нас, так как фактически импортировать в Украину гречку больше неоткуда, как только из России", – сказал Громовой.

Он отметил, что когда российская гречка в Украине закончится, она будет заменена товаром украинского производства, которая сегодня стоит от 25 грн за килограмм зерна и выше.Ориентировочно через месяц, когда Украина будет использовать свое зерно, оно будет стоить в два раза больше. То есть есть вероятность, что стоимость нашей гречки через месяц будет составлять около 50 грн за килограмм зерна.

Учитывая низкую платежеспособность украинского населения, потребители уже не охотно покупают гречку по той цене, которая сегодня уже есть в магазинах. А это уже 35 грн за 1 кг крупы и выше, поэтому они переходят на альтернативную и более дешевую крупу.

Ранее сообщалось, что в России гречиху внесли в перечень продуктов, важных для внутреннего рынка, а также запретили ее экспорт с 5 июня по 31 августа 2021-го, в том числе и в Украину.

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