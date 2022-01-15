Как выглядит самое дешевое жилье в Киеве: арендовать квартиру можно за 6 тысяч

В Киеве цены на жилье за прошедший год выросли на 20-25%. При этом на рынке все еще есть предложения арендовать жилье по цене около 6 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Не все квартиры в прошлом году дорожали. Хрущевку на окраине и с плохим ремонтом, которую оценивали в 6 тыс. грн. в месяц, сейчас сложно сдать за 7 тыс. грн в месяц, говорит директор АН Брок-риелти Дмитрий Корчев.

Например, за 6 тыс. грн в месяц сейчас сдается квартира общей площадью 28 кв м на Лесном проспекте. Но ее состояние оставляет желать лучшего – советский холодильник, мебель и паркет на полу. За такую же цену можно арендовать однокомнатную хрущевку площадью 35 кв м на пр. Курнатовского (Воскресенка). Правда, она сдается без мебели.

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Или еще один вариант за 6 тыс. грн в месяц – однокомнатная гостинка на ул. Кондратюка (Минский массив) площадью 25 кв м. Старый линолеум, деревянный балкон и мебель, которая, кажется, застала еще Леонида Брежнева – вот что можно получить за такие средства.

"Многие арендодатели делают ремонт, устанавливают бойлеры, кондиционеры и повышают цены на аренду", – говорит Корчев. В среднем стоимость жилья в старом жилом фонде, но с современным ремонтом, обходится в 9-10 тыс. грн в месяц. Например, за 9 тыс. грн сдается единичка площадью 34 кв м на втором этаже девятиэтажки на ул. Иорданской на Оболони. В квартире хороший ремонт, в отличном состоянии сантехника и мягкая мебель.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы стали чаще искать квартиры перед новогодними праздниками. Количество жилья, которое арендодатели готовы сдавать ежесуточно, увеличивается.

Цены в городах разные. За 500 грн можно снять "однушку" в Харькове и Ивано-Франковске, а в Хмельницком за такую сумму можно оплатить двухкомнатную квартиру.