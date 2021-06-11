На этой неделе обращу ваше внимание на исследование Gradus Research Company “DIGI •НАЦІЯ: основные сегменты украинской аудитории в интернете ”. В опросе приняли участие 1767 респондентов (мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет) из городов с населением более 50 тыс. В результате проведенного исследования население Украины разделили на 6 сегментов. Эти группы описывают поведение украинцев в интернете. В блоге я проанализировала результаты исследования, а также высказала свои предположения касательно потребления финтех-продуктов каждым из сегментов.

Начнем с тех самых 6 групп: умеренные, прагматики, не вовлеченные, развлекающиеся, сплетники, продвинутые. Разберем подробнее каждую из них.

Умеренные

Умеренные составляют 29% населения Украины. Это люди, которые малоинтенсивно потребляют интернет-контент и редко пользуются социальными сетями, однако активно используют мессенджеры. 42% этих людей живут в городах-миллионниках, 78% имеют высшее образование, 98% их действий проводится через смартфон.

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Классическое банковское приложение, вероятно, наиболее используемый финтех-продукт для этой группы людей. Наличие достаточного технического образования, использование смартфона и мессенджеров говорит о выборе удобства и выгоды, что предоставляет данное решение. Банковское приложение уже достаточно привычный для нас продукт и позволяет просто и понятно пользоваться бонусными системами, беспроцентным кредитом, быстро блокировать карту в случае необходимости и т.д.

Прагматики

24% населения — это прагматики, 72% из которых — женщины. Большая часть этой группы проживает в Киеве и имеет высшее образование. Интернет является способом получения образования, заработка или реализации профессиональных интересов. Они следят за сохранностью личной информации, активно используют банковские сервисы и сервисы онлайн конференций.

Представители данной группы, скорее всего, пользуются банковскими услугами через браузер. Они не только производят оплаты, но и пользуются депозитными, кредитными и другими услугами. Данная группа сравнивает и мониторит все предложения на рынке, а в браузере это сделать легче всего. Интернет-банкинг для многих украинских пользователей — уже скорее дело привычки, чем новаторская услуга банка, чем и довольствуются прагматики.

Не вовлеченные

Данная группа составляет 18% населения Украины. Большинство представителей проживают в маленьких и средних городах, а также 20% из них в западных регионах. 94% этого сегмента используют интернет дома, а 32% с помощью стационарного компьютера. Интернет для них — это вторичный, ситуативный и малоинтересный источник информации и связи.

Скорее всего, данная группа по большей мере оплачивает покупки наличными средствами. Если же человек владеет банковской картой, то он, вероятно, снимает все деньги с карты в день зарплаты. Первым шагом к безналичным расчетам может стать пользование терминалом. Опыт пополнения карты и удобство первых бесконтактных оплат через Apple Pay и Google Pay значительно ускорят переход сегмента не вовлеченных в группу умеренных. Ведь стоит с чего-то начинать!

Развлекающиеся

Данный сегмент составляет 12% населения, а 51% развлекающихся — мужчины. Представители этой группы используют как смартфоны, так и стационарные компьютеры. Приоритет для них — социализация. Они чаще других используют поисковики, скачивают музыку, игры, видео. Данный сегмент является постоянным пользователем YouTube и мессенджеров.

Так как это молодая группа (25-44), которая выбирает смартфоны (98%), они, скорее всего, используют финтех-продукты для собственного удобства и быстроты. Следовательно, необанки являются наилучшим решением для них. На это есть несколько причин:

- быстрый онбординг клиента

- удобный UX/UI мобильного приложения

- оперативный работающий в режиме 24/7 контакт-центр

- 100 % взаимодействие "Банк-клиент" в режиме онлайн

Необанки используют каждый шаг пользователей для полного понимания жизни и потребностей клиентов, их роль заключается в определении и предложении клиенту наиболее релевантного в данный момент сервиса.

Сплетники

11% пользователей интернета отнесли к группе сплетников, так как они часто пользуются социальными сетями, комментируют и репостят. Это лидеры по использованию интернета дома, однако им не комфортно и сложно в сети. Для данного сегмента, 44% которого без высшего образования, это источник ситуативной информации. В исследовании вынесли гипотезу, что сегмент сплетников порожден COVID-реальностью.

Сложно однозначно оценить отношение данной группы к финтех-решениям. Если они активные пользователи социальных сетей, то, вероятно, они часто проводят оплаты на сайте, непосредственно в соцсетях или чат-ботах. Для совершения покупки уже давно не нужно выходить из дома, но с появлением возможности оплачивать товары в чат-боте — покупателю даже не нужно выходить из мессенджера. Такие услуги предоставляют, например, Facebook и Telegram. Однако уровень знаний о финтех-продуктах и их возможностях у этой группы может оставаться низким.

Продвинутые

Последняя и самая маленькая группа пользователей интернета — продвинутые, которые составляют 6% всех пользователей. В ней преобладают мужчины. Данный сегмент — это молодежь (18-24), которая "одержима" интернетом. Они являются создателями контента, говорят о личном, выражают эмоции в интернете. Данная группа собирает информации о людях и продуктах онлайн.

Сегмент продвинутых является наиболее финансово активным, они предпочитают доступность, скорость, удобство и контроль своих финансов. Продвинутые быстро адаптируются к новым финтех решениям и значительно упрощают себе жизнь. Представители данной группы могут пользоваться несколькими необанками одновременно, каждый раз выбирая более выгодное. Или же они перепробовали массу решений и нашли для себя то самое, которое отвечает всем их требованиям и предпочтениям.

Отчет показывает, насколько привычки украинских пользователей отличаются в зависимости от места проживания, образования, возраста, финансового положения и т.д. Выведенные тенденции непосредственно влияют и на отношение к финтех-продуктам. Мы в очередной раз убеждаемся, что сегодня финтех-решения понятны и доступны более молодому поколению, жителям городов-миллионников, владельцам смартфонов и более технически подкованному населению. Однако я думаю, что через 5 лет мы увидим уже совсем другие показатели.

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