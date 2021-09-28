Как изменятся цены на квартиры в Украине в случае локдауна: прогноз эксперта

Возможное введение локдауна в Украине может оказать влияние на рынок жилья. Такой сценарий пока выглядит маловероятным, но если произойдет, то спрос на вторичном рынке может сократиться на 30%. Однако вряд ли это повлияет на цены.

"На ценах это вряд ли скажется. Все прекрасно понимают, что локдаун – это временное явление, которое никак не перечеркивает потребность граждан в собственном жилье", – заявил генеральный директор компании "Увекон" Владимир Шалаев для Сomments.ua.

По словам специалиста, на цену особенно влияет экономическая ситуация в Украине и курс гривни по отношению к доллару. Помимо этого, сейчас пока нет предпосылок к тому, что спрос и предложение как-то изменится.

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Как заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, в период октября-декабря 2021-го на вторичном рынке жилья будет наблюдаться относительная стабильность в плане цены. До конца года жилье может подорожать максимум на 5%.

Но этот ценовой скачек относится больше к крупным украинским городам – Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов. В других городах подорожание составит 2,5-3%.

Стоит отметить, что в Киеве средняя цена предложения квартир на вторичном рынке по итогам августа достигла $1 346 за квадратный метр. За месяц стоимость жилья выросла на 2,9%. В частности, однокомнатные квартиры подорожали на 1,6% – до $1 423 за квадратный метр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, цены на недвижимость в Украине в 2022 году продолжат расти. При этом премиальный сегмент является наиболее недооцененным, а потому и подорожание в нем окажется самым существенным.