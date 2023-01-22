Как изменился рынок недвижимости в Украине в 2022-м: стало известно, где наибольший спрос и как выросли цены

В Украине в 2022 году самый большой ассортимент жилья был традиционно в крупных городах – Киеве, Днепре и Одессе. Однако на предложение повлияла и удаленность региона от фронта. В пятерку городов с самым большим количеством объявлений о продаже квартир попал Ивано-Франковск.

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Об этом рассказали OBOZREVATEL аналитики платформы онлайн-объявлений OLX. В целом в список регионов с наибольшим выбором вошли:

Киевская область – 313 907 объявлений;

Одесская область – 186866;

Днепропетровская область – 100009;

Львовская область – 68747;

Ивано-Франковская область – 54 622.

Наибольшее количество предложений на первичном рынке жилья в течение прошлого года наблюдалось в Киевской (67 962 объявления), Одесской (35 709) и в Ивано-Франковской областях (20 454). А вот на вторичке тройку лидеров после Киевщины (245 945 объявлений) и Одесской области (151 157) замкнула Днепропетровская область (92 263).

Наибольший интерес как к первичке, так и ко вторичке остался на Киевщине. Однако последним типом жилья поисковики интересовались в пять раз чаще: почти 799 тысяч раз против 156 тысяч.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине за год средняя цена квадратного метра выросла примерно на треть. По сравнению со стоимостью в декабре 2021 года и декабре 2022-го, медианная цена на первичке по стране повысилась на 29% и составила 28 534 грн/кв. м.

На вторичном рынке наиболее доступны цены в Сумской и Черниговской областях (медиа стоимость в декабре составила 14 581 грн/кв. м и 17 130 грн/кв. м). В Днепропетровской области цена "квадрата" – 24 218 грн, во Львовской области – 34 137 грн, но дороже всего в Киевской области – около 41 872 грн/кв. м.

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