Кабмин выделил первый миллиард на восстановление инфраструктуры Украины: кто получит деньги

Кабмин направляет из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередного восстановления инфраструктуры в освобожденных областях севера Украины.

Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также он подчеркнул: это – первый этап выделения средств.

"Дальше еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. И это мы начнем сразу после победы", – пообещал премьер.

Кроме того, он расписал, кто именно получит выделяемые средства. Они уйдут 4 областям севера страны:

Киевской – 400 млн грн;

Черниговской – 250 млн грн;

Сумской – 250 млн грн;

Житомирской – 100 млн грн.

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Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства будет координировать процесс Министерство развития общин и территорий.

Ранее Шмыгаль рассказал, из каких источников будет финансироваться восстановление Украины. Речь идет о:

бюджете Украины;

золотовалютных запасах Украины;

средствах, полученных от конфискации активов России "на территории всех цивилизованных стран";

поддержке финансовых организаций и международных партнеров Украины.

В то же время, по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, Украина может получить первые выплаты по репарациям от России уже в конце лета. Однако это случится только при самом оптимистическом сценарии – ведь ее средства находятся на счетах ЕС, Швейцарии и т.д., а потому в этом вопросе одного желания Украины будет мало.

Он подчеркнул, что путей для получения выплат есть два:

юридический – перевод средств России на спецсчет -> проведение специфических банковско-юридических операций -> передача их Украине;

политический – принятие странами, в которых находятся средства РФ, законов о передаче их Украине.

При этом министр отметил, что в ряде стран уже инициированы законопроекты, позволяющие передать средства РФ Украине в качестве репараций за развязанную войну.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Верховной Раде одобрили законопроект, определяющий порядок национализации имущества россиян и украинцев, которые публично отрицают войну России против Украины. Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины".