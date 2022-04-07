Россия может начать выплачивать Украине репарации уже совсем скоро: когда это случится

Украина может получить первые выплаты по репарациям от России уже в конце лета. Однако это случится только при самом оптимистическом сценарии – ведь ее средства находятся на счетах ЕС, Швейцарии и т.д., а потому в этом вопросе одного желания Украины будет мало. Тем не менее, своими действиями РФ сама активно способствует тому, чтобы Запад принял решение "выдать" эти деньги.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. Он подчеркнул, что путей для получения выплат есть два:

юридический – перевод средств России на спецсчет -> проведение специфических банковско-юридических операций -> передача их Украине;

политический – принятие странами, в которых находятся средства РФ, законов о передаче их Украине.

Малюська подчеркнул: в ряде стран уже инициированы законопроекты, позволяющие передать средства РФ Украине в качестве репараций за развязанную войну.

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"По самому оптимистичному сценарию, мы получим [репарации от России] в конце лета. При этом Россия сама делает все для того, чтобы ми получили эти деньги – все творимые ею ужасные преступления приближают нас к этому", – сказал министр.

Репарации – полное или частичное возмещение (по мирному договору или другим международным актам) государством, начавшим агрессивную войну, ущерба, причиненного государству, подвергшемуся нападению.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Верховной Раде одобрили законопроект, определяющий порядок национализации имущества россиян и украинцев, которые публично отрицают войну России против Украины. Согласно документу, все национализированное имущество будет направленно "в счет будущей репарации в пользу Украины".