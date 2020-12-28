В Украине сделали важный шаг для доступной ипотеки: 7% годовых сроком до 20 лет

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилищная компания", которую создали для реализации механизма доступной ипотеки.

Речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Генеральным директором "Украинской финансовой жилищной компании" стал Василий Шкураков, который работал на должности заместителя министра финансов.

Цель деятельности ПАО – обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем.

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