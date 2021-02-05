Кабмин спрогнозировал курс доллара на три года: сколько будет стоить валюта

В Украине постепенный рост средней стоимости доллара ожидается к 2024 году. По оптимистическому сценарию он составит до 28,8 грн/долл и до 29,7 грн/долл – по пессимистическому. По данным НБУ, курс на 5 ферваля составляет 27,88 грн/долл.

"Значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов". Об этом сообщает "Экономическая правда".

В худшем случае, на конец 2024 года обменный курс превысит отметку в 30 грн/долл, а в лучшем – не будет больше 29,2 грн/долл. Максимально возможная девальвация не превысит 7%.

Сообщается, что в Министерстве развития экономики считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.

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