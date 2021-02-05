Кабмин спрогнозировал курс доллара на три года: сколько будет стоить валюта
В Украине постепенный рост средней стоимости доллара ожидается к 2024 году. По оптимистическому сценарию он составит до 28,8 грн/долл и до 29,7 грн/долл – по пессимистическому. По данным НБУ, курс на 5 ферваля составляет 27,88 грн/долл.
"Значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов". Об этом сообщает "Экономическая правда".
В худшем случае, на конец 2024 года обменный курс превысит отметку в 30 грн/долл, а в лучшем – не будет больше 29,2 грн/долл. Максимально возможная девальвация не превысит 7%.
Сообщается, что в Министерстве развития экономики считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.
Как сообщал OBOZREVATEL:
К концу 2021 года курс гривни относительно доллара будет находиться на уровне 28 грн. Украинская инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП (валовой внутренний продукт) в стране до 5,3%.
Международная компания Oxford Economics улучшила свои оценки падения ВВП в 2020-м в Украине. Кроме того, аналитики пересмотрели прогноз для гривни. Если еще месяц назад они ожидали, что в 2021-м курс будет находиться около 29,1 грн/$, сейчас же ожидают 28,7 грн/$.