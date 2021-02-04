Каким будет курс доллара в Украине до конца года: озвучен прогноз
К концу 2021 года курс гривни относительно доллара будет находиться на уровне 28 грн. Украинская инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП (валовой внутренний продукт) в стране до 5,3%.
"Мы сделали апгрейд прогноза по ВВП. Если правительство прогнозирует 4,6% роста, то мы ожидаем 5,3%. Это доведет номинальный ВВП в долларовом исчислении до $171 млрд". Об этом рассказал гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала в ходе мероприятия "Глобальный обзор экономики Украины" Европейской Бизнес Ассоциации, видео его выступления опубликовано на канале European Business Association Ukraine в YouTube.
"Это число сравнимо с 2013 годом, после которого мы потеряли часть страны и экономики. Инфляция будет чуть выше, чем в прошлом году, – 6,5%. Дефицит бюджета чуть меньше – 5,2%. Соотношение долга к ВВП уже расти не будет и стабилизируется на уровне 60%", –заявил Фиала.
По словам бизнесмена, в 2020-м средний курс был на уровне 26,96 грн за $1. Следовательно, девальвация приблизительно на 1% говорит о стабильности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международная компания Oxford Economics улучшила свои оценки падения ВВП в 2020-м в Украине. Кроме того, аналитики пересмотрели прогноз для гривни. Если еще месяц назад они ожидали, что в 2021-м курс будет находиться около 29,1 грн/$, сейчас же ожидают 28,7 грн/$.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что курс гривни в 2021 году может колебаться в пределах 10%. По его словам, курс национальной валюты продолжит сохранять стабильность.