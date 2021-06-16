Кабмин разрешил иностранцам назначить гендиректора крупнейшего госпредприятия без конкурса
Кабинет министров 16 июня принял постановления, в результате которого "Укрпочте" разрешили назначить генерального директора без конкурса. Решение примут члены набсовета, большинство из которого – иностранцы.
Соответствующее решение размещено на сайте Кабмина. Как говорится в пояснительной записке, на проведение конкурса пришлось бы потратить около полгода. Это якобы могло привести к срыву инвестиционного плана, проблемам в работе предприятия.
Наблюдательный совет примет решение большинством голосов. Из семи членов – четыре иностранца, их голоса и будут решающими. Так, в набсовет "Укрпочты" входят:
Бенуа Плеска (Бельгия);
Джоон Салувер (Эстония);
Якуб Карновски (Польша);
Томи Дженсен (Дания);
Сафаров Фарид Камил;
Оксана Волчко (Украина);
Александр Зинкин (Украина).
Действующий гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский работает на госпредприятии с 2016-го. Контракт с ним подписали на пять лет.
Как ранее писал OBOZREVATEL, "Укрпочта" решила купить небольшой банк, у которого не должно быть портфеля проблемных активов. Сейчас рассматривается до трех вариантов.