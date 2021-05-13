Кабмин предложил ограничить цены на бензин в Украине: сколько заплатим

В Минэкономики предлагают на период действия карантина установить предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л). Осуществлять расчеты предлагают обязать НАК "Нафтогаз Украины".

Компания будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а последнее – публиковать средние цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа каждого месяца. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение министерства.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Как отметили в министерстве, введение временного госрегулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения продукции.

Отметим, что проблемы с поставщиками дизтоплива в Украину начались после того, как Совет нацбезопасности поручил Кабмину вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" из-за санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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