Кабмин предложил ограничить цены на бензин в Украине: сколько заплатим
В Минэкономики предлагают на период действия карантина установить предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л). Осуществлять расчеты предлагают обязать НАК "Нафтогаз Украины".
Компания будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а последнее – публиковать средние цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа каждого месяца. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение министерства.
Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.
Как отметили в министерстве, введение временного госрегулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения продукции.
Отметим, что проблемы с поставщиками дизтоплива в Украину начались после того, как Совет нацбезопасности поручил Кабмину вернуть в госсобственность часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" из-за санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Украине во вторую неделю мая цены на бензин продолжили рост. АЗС с 7 по 11 мая подняли цены на бензин и дизтопливо в пределах 10-50 коп./л, и стоимость не только вернулась на уровень начала апреля, но и превысила его на 10-15 копеек.
Кабинет министров Украины ввел для сетей АЗС декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более. Также в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость добавили бензины марок А-92 и А-95, а также дизельное топливо.
Каждый пятый литр бензина в Украине оказался подделкой. Такое топливо не рекомендуют использовать в автомобилях, это может привести к быстрому износу двигателя.