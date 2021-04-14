Кабмин потратит на проверку "Нафтогаза" десятки миллионов: наняли международных аудиторов
Кабинет Министров нанял фирму "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (PwC) для проверки финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" за 2021-2022 годы.
Об этом свидетельствуют результаты аукциона на "Prozorro", сообщает пресс-служба правительственного портала. Стоимость услуг по договору составит 54 млн 154 тыс. грн.
Так, согласно условиям проведенного тендера, все участники должны были соответствовать квалификационным критериям, в частности, иметь достаточный штат специалистов, документально подтвержденный опыт предоставления аналогичных услуг и необходимую материально-техническую базу.
PwC проведет проверку консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2021 и 2022 годы, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Также в число ключевых задач входят обзор промежуточной отдельной и консолидированной отчетности, также услуги по сопровождению выпуска еврооблигаций.
Финансовая отчетность охватывает "Нафтогаз" и около 30 предприятий "Группы Нафтогаз", в частности, АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта" и др.
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