Кабмин почти на 40 млрд гривен урезал финансирование строительства и ремонта дорог

Кабинет министров сократил бюджетное финансирование на ремонт и строительство дорог почти на 40 млрд грн – до 56,8 млрд грн.

В прошлом году паспорт Государственной целевой экономической программы автодорог общего пользования госзначения предусматривал финансирование на соответствующие проекты на уровне 96 млрд грн. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на "Правительственном портале".

Общий объем финансирования "Укравтодора" в этом году будет уменьшен на 30,5 млрд грн – до 85,3 млрд грн. В 2021 году ожидается рост до 92,9 млрд грн за счет увеличения других источников финансирования.

Средства международных финансовых организаций в этом году сократятся на 2,4 млрд грн – до 4,4 млрд грн. Однако прогнозируется, что в следующем году финансирование частично восстановится до 6,2 млрд грн.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деньги из "коронавирусного" фонда в рамках "Великого будівництва" строительства тратили не только на строительство автотрасс, но и на прокладку дорог к приемным отделениям больниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги.

Ранее он заявил, что никакого специального фонда борьбы с COVID-19 не было – такое название возникло по ошибке.