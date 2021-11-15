Кабмин обманул международных кредиторов? Главу "Гарпока" срочно уволили, а деньги решили распределить по-своему

Увольнение главы госпредприятия "Гарантированный покупатель" ("Гарпок") Константина Петриковца обернулось крупным скандалом. Обеспокоены и международные кредиторы, и иностранные инвесторы. Кабмин специально собрался в субботу, 13 ноября, чтобы снять руководителя госпредприятия. А накануне ему по телефону поступил звонок с настоятельной просьбой не расплачиваться с долгами перед производителями зеленой электроэнергии. Звонили якобы из правительства. Петриковец такую "рекомендацию" проигнорировал и на следующий же день остался без своего поста.

Но и на этом скандал не закончился. По информации группы нардепов, такой же звонок поступил и в Ощадбанк, через который произвели переводы. Но финучреждение указание выполнило: платежи задержали, а деньги начали поступать не всем производителям зеленой энергии, а только избранной части компаний.

И это при том, что средства на погашение долгов перед "зелеными" – целевой кредит от четырех международных организаций, среди которых ЕБРР. Кабмин сам же обязался полученные 825 млн долларов потратить на погашение задолженности, а теперь это условие не выполняет.

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В Украине после запуска рынка электроэнергии зеленой генерации платили только всего лишь 4-5% от заработанной суммы. То есть ток у них забирали, но деньги за него госпредприятия не давали. В 2020-м представители генерации подписали меморандум с правительством. В нем говорилось: "зеленые" согласятся на снижение тарифов, а перед ними погасят долги.

Но полностью рассчитать с долгами не удалось. Тогда появилась договоренность с международными кредиторами, в том числе ЕБРР. В ноябре 2021-го они купили евробонды "Укрэнерго" и фактически дали целевой кредит – полученные деньги должны направить на погашение долгов перед зеленными. Речь идет о 21,6 млрд грн (825 млн долларов).

"Укрэнерго" перевело часть суммы (19,3 млрд грн) "Гарантированному покупателю" и уже это предприятие должно было погасить задолженность. Как рассказывает уже бывший директор "Гарпока" Константин Петриковец: деньги распределили равномерно между всей зеленой генерации исходя из того, кому сколько должны.

И как только собирались сделать переводы, к Петриковцу позвонили, якобы "представители Кабмина". Они попросили отсрочить платеж и составить график. При этом одним компаниям долги погашать, а с другими не спешить. "Это было бы незаконно. Это телефонное право не должно работать. Должен быть единый равный принцип ко всем поставщикам", – рассказывает Петриковец в комментарии OBOZREVATEL.

Директор предприятия решил погашать долги, фактически выполнив свои должностные обязательства. Кабмин в срочном порядке его уволил, а государственный Ощадбанк, через который проходили операции, без объяснения причины переводы заморозил. После выплаты возобновили, но деньги начали распределять вручную.

"Я имею информацию, что в пятницу после 21.00 часть средств была направлена банком. Но не пропорционально. Некоторые получили, другие ничего не получили. Согласно требованиям законодательства, нашими лицензионными условиями, предусмотрено, что со стороны нашего предприятия должен быть равный подход ко всем участникам", – говорит Петриковец.

"Это (такое решение, – ред.) вне понимания ни украинских, ни европейских инвесторов. Оплаты идут, но непропорционально. Кому-то деньги приходят, кому-то нет", – говорит глава Украинской ассоциации возобновляемой энергии Александр Казакевич.

Карл Стурен из "Виндкрафт Украина" добавляет: "Весь мир думает о том, как перейти на зеленую энергию. Как уменьшить выбросы, как сократить потребление газа. В Украине умудрились сделать из зеленой энергетики что-то негативное. Придумываются механизмы, как мешать, а не как помогать".

Украина пообещала как своим, так и международным инвесторам, выкупать по определенному тарифу произведенную зеленую энергию. И такому обещанию поверили: только крупные иностранные компании вложили в это направления в Украине 3,5 млрд евро.

Но затем инвесторам не просто перестали платить, но и теперь ввели ручное регулирование. Выделенных целевых средств должно хватить на погашение как минимум долгов прошлого года. Но Кабмин, видимо, так не считает.

"Гарпок" обратилось в НАБУ, чтобы те разобрались: кто звонил уже бывшему директору и давал незаконные указания. А сам Петриковец подаст в суд: будет требовать отменить незаконное увольнение.

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