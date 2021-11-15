Ситуация с невыплатой 'зеленых' долгов противоречит обещаниям Зеленского, – Конеченков

Ситуация с невыплатами долгов "зеленым" инвесторам и шантажом отдельных производителей прямо противоречит заявлениям Президента Владимира Зеленского на международной климатической конференции в Глазго о стремлении Украины к углеродной нейтральности.

Об этом заявил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Очень удивило выступление Президента Владимира Зеленского в Глазго, который сказал, что Украина переходит на нейтральную энергетику – тоесть без выбросов углерода, особенно после того, когда мы видим происходящие сейчас в Украине совсем наоборот", - заявил эксперт.

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Он подчеркнул, что действия властей внутри Украины прямо подрывают доверие к словам президента на международной арене.

Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства.

По словам руководителя "ГарПока" Константина Петриковца, которого правительство 13 ноября уволило из-за отказа блокировать выплаты, в правительстве на него давили, давали незаконные указания и угрожали. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники в Украине.