Кабмин назначил Любченко главой налоговой на 5 лет

Кабинет министров назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы с 20 апреля 2021-го сроком на 5 лет.

Об этом написал постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram. Любченко победил в конкурсе на занятие должности.

Отметим, что с 29 апреля 2020 года Любченко занимал должность главы Государственной налоговой службы Украины. Однако тогда его назначили на должность лишь на период действия карантина.

Ранее Алексей Любченко предложил повысить налогообложение пассивных доходов физических лиц. Отмечается, что львиная доля доходов наиболее богатых домохозяйств обеспечивается за счет пассивных доходов, в том числе благодаря тому, что они владеют корпоративными правами и денежными средствами через инвестиционные фонды, что в свою очередь снижает эффективную ставку налога для таких физлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Любченко заявил, что Украина из-за минимизации, серой занятости и зарплат в конвертах теряет около 7,7 млрд долларов в год.