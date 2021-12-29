К "Северному потоку-2" могут выдвинуть новые требования: в РФ отчитались о сертификации

В 2022 году Европа может выдвинуть новые требования к российскому газопроводу "Северный поток-2". Как сказал вице-премьер РФ Александр Новак, от этого никто не застрахован. Также он прокомментировал заявление главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренка о том, что скандальную "трубу" могут вообще не запустить.

По словам Новака, проект невозможно сорвать. Об этом он рассказал в интервью "РБК.

Российский вице-премьер выразил надежду, что никаких новых требований к "Северному потоку-2" со стороны ЕС не будет. "Проектная компания, которая реализует Nord Stream 2, строго действует в соответствии с европейским законодательством. Любые требования сверх действующего законодательства носят политический характер", – сказал он.

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Новак также заявил, что сертификация трубопровода должна завершиться в течение первого полугодия 2022-го. Но, по его словам, поставки могут начаться намного раньше, если "коллеги сделают сертификацию быстрее".

Германия отчиталась о сертификации

В ФРГ заявили, что изменения касательно сертификации оператора "Северного потока-2" (компания Nord Stream 2 AG) отсутствуют, пишет ТАСС. Напомним, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс.

"Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным состоянием ситуации", – сказала представитель ведомства. Она также добавила, что ранее на пресс-конференции глава регулятора ФРГ Йохен Хоман заявил, что не ожидает решения по сертификации оператора "Северного потока-2" в первой половине 2022-го. При этом необходимых документов от оператора о реорганизации фирмы пока не поступало.

Ранее Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но при одном условии. По его словам, для этого компании "Газпром" нужны долгосрочные контракты. В еврорегионе, напомним, решили заменить долгосрочные контракты на поставку топлива спотовыми.

"Нас обвиняют в том, что, мол, мы не поставляем в Европу дополнительные объемы газа. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше. Это предложение всегда действует", – заявил Новак.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Германии могут произойти отключения электричества, если газопровод "Северный поток-2" не запустят. Это может случиться в первую очередь из-за недостаточного объема поставок газа из России, сообщают немецкие СМИ.

Отметим, что подобные заявления чаще всего звучат из-за шантажа Кремля. Правительство РФ прямо заявляло, что кризис может завершиться, а цены на топливо упадут в случае запуска "трубы".