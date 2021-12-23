Путина поставили перед выбором: либо принимает правила Европы, либо "Северный поток-2" не запустят

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что российский газопровод "Северный поток-2" может вообще не быть запущен. Однако если это, все-таки, случится, ситуация на газовом рынке Европы значительно утяжелится, ведь снижать цену на топливо Кремль не намерен. Поэтому президента РФ Владимира Путина поставили перед выбором: либо он принимает европейские правила, либо "трубу" не запустят.

"Мы видим, что процесс [сертификации "Северного потока-2"] еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запуститься до конца первого полугодия 2022 года. Более того, мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", – отметил Витренко в интервью "РБК-Украина".

По словам Витренко, главной целью сертификации газопровода является поставить Путина перед выбором: либо он принимает европейские правила – и газопровод запускается, либо "труба" не будет работать. Это должно обезопасить Европу от использования Россией газа в качестве оружия.

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"Это была наша осознанная политика, чтобы поставить Путина перед выбором. Он должен полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, убирать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие. И Путина поставили перед выбором – либо европейские правила, либо "Северный поток-2" никогда не сможет заработать", – рассказал Витренко.

В то же время глава правления "Нафтогаза" утверждает, что запуск российской "трубы" не приведет к удешевлению газа. Наоборот, это только утяжелит ситуацию.

Причина – вероятный отказ Кремля от транзита топлива через Украину. А также желание Путина вернуться к долгосрочным контрактам.

"Это в значительной степени заблуждение, что цены на газ в Европе снизятся, если просто запустится "Северный поток-2". Потому что Путин хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, споту. Более того, с запуском "трубы" Россия физически прекратит транзит через Украину. Это еще больше утяжелит ситуацию на рынке газа в Европе", – заметил Витренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вице-канцлер Германии и федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал строительство "Северного потока-2" геополитической ошибкой. Также он добавил, что вопрос его запуска все еще не решен. Возможен и вариант, когда он так и останется нереализованным проектом.