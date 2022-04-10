Jysk уходит из Беларуси: перед закрытием в магазинах выстроились очереди

Датская сеть мебельных магазинов Jysk останавливает работу в Беларуси с 18 апреля. Заказы в онлайн-магазине уже не принимаются. В магазинах сети уже начался ажиотаж и возникли очереди.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Jysk. В нем указано, что магазины закрываются временно, но никаких прогнозов о возвращении в Беларусь компания не дает.

Новые онлайн-заказы уже перестали оформлять. Компания перед остановкой работы обрабатывает уже сделанные заказы.

В соцсетях сообщают, что офлайн-магазины объявили о скидках, чтобы распродать остатки товаров. Покупатели уже выстроились в очереди, заметили беларуские СМИ.

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Первый магазин Jysk в Беларуси открылся в ноябре 2016 года. Сейчас у компании 10 магазинов в Минске и районе, Бресте, Гродно, Молодечно, Пинске, Могилеве, Бобруйске.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть ранее уже объявила об уходе из России. 3 марта она заявила о приостановке работы, однако уже 30 марта сообщила, что навсегда прекращает работу в стране-агрессоре.

О закрытии магазинов в РФ завила и шведская IKEA. Обе компании отметили, что приняли такое решение не добровольно, а из-за того что под нынешними санкциями бизнес в России сохранить невозможно.

В последний день работы сети Jysk в России в магазинах также выстроились огромные очереди. Скупали все товары, в том числе полотенца и белье.

Также в России приостановила работу компания IKEA. Российские предприниматели уже поспешили украсть логотип известного бренда, изменив названия на "ИДЕЯ".