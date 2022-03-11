Крупнейший банк США прекращает свою деятельность в России

Крупнейший банк США JPMorgan прекращает свою деятельность в России. Решение приняли из-за войны, которую развернула РФ против Украины.

"Согласно директивам правительств всего мира, мы активно сворачиваем российский бизнес и не будем начинать ни одного нового бизнеса в России. Текущая деятельность ограничена, в частности, посредством клиентов в решении и закрытии уже существующих обязательств, управлением рисками связанными с Россией, ролью хранителя для наших клиентов", – заявили в JPMorgan, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Goldman Sachs планирует остановить все операции в России. "Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями", – заявили в компании.

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Отмечается, что хоть банк и сохранял свое присутствие в России в последние годы, эта страна не стала для них значительной частью глобального бизнеса. В процессе выхода из РФ Goldman Sachs продолжит торговать корпоративными бондами, привязанными к стране, но не будет устанавливать ставки по их котировкам.

Банк уже перевел часть своего персонала из Москвы в Дубай. Причем в Goldman Sachs отвечают, что об этом просили сами российские сотрудники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в Черниговской области российско-фашистские войска обстреляли из "Ураганов" город Нежин. В результате преступных действий врага 2 человека погибли, 8 ранены.

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