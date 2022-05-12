Изоляция России набирает обороты: Siemens полностью закрывает бизнес в стране
Немецкий концерн Siemens полностью остановит бизнес в России. Компания уже прекратила поставки в РФ и Беларусь, а теперь прекратит всю производственную и операционную деятельность в стране-агресоре.
Об этом говорится в сообщении Siemens. У концерна в России – 3000 сотрудников.
"Siemens покинет российский рынок в результате войны на Украине. Компания начала процедуру прекращения всей производственной деятельности", – говорится в сообщении.
На решение компании повлияли уже введенные против России санкции. В частности, это ограничения, которые касаются железнодорожного обслуживания и ремонта.
Siemens уже понесла убытки в размере 600 млн евро. В частности, бизнес, который производит и обслуживает высокоскоростные поезда в России, потерял 200 млн евро доходов из-за санкций. Cовместные предприятия концерна выпускают в России три типа электровозов и электрички "Ласточка".
Еще столько же потеряло энергетическое подразделение компании. Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования в России.
Ранее один из конкурентов компании французский Alstom отказался поставлять локомотивы и железнодорожное оборудование в Россию. Также Alstom останавливает все бизнес-инвестиции в РФ.
После этого "Укрзалізниця" призвала других мировых производителей, в частности Stadler и Siemens, приостановить деятельность в России и Беларуси. Также украинские железнодорожники требуют исключить РДЖ и Беларускую железную дорогу из всех международных организаций и прекратить с этими странами грузовые и пассажирские перевозки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее железные дороги России и Беларуси исключили из Международного союза железных дорог (UIC). Соответствующее письмо от UIC получило Министерство инфраструктуры Украины.