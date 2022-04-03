Из-за войны в Украине не работает 50% аптек, фармацевтов не хватает

В Украине из-за военных действий не работает около 50% аптек. Многие фармацевты уволились или не могут выходить на работу из-за вынужденного переезда. Кроме того, возникли проблемы с логистикой.

Такие данные содержатся в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что подсчеты предварительные.

"По предварительным оценкам, почти 50% аптек в Украине закрыты, а многие медицинские работники либо перемещены, либо не могут работать", – говорится в отчете.

Цепочки поставок лекарств, по данным ВОЗ, тоже были нарушены из-за боевых действий. По мнению специалистов, это представляет угрозу для людей с хроническими заболеваниями и тяжелобольных, которым нужно регулярно принимать медикаменты.

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О дефиците некоторых препаратов в аптеках также сообщал глава Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко. Он подчеркивал, что это временная проблема, связанная с логистическими трудностями и ажиотажным спросом.

В мирное время даже люди с хроническими заболеваниями закупали лекарства не больше чем на 30-60 дней, отметил специалист. После нападения РФ многие купили запас на год вперед, из-за чего другим пациентам медикаментов уже не хватило.

По его словам, цепочки поставок постоянно изменяются и подстраиваются под новые условия. Поэтому ситуация с обеспечением аптек лекарствами будет улучшаться, считает Руденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на лекарства в Украине стали проверять каждый день. Такие же правила действуют для топлива и "социальных" продуктов. Мониторинг нужен для того, чтобы не допустить резкого роста цен на самые необходимые товары.

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