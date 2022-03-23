Цены на продукты, лекарства и бензин в Украине стали проверять каждый день: список

В Украине с 23 марта введен ежедневный мониторинг цен на самые важные товары. Речь идет о "социальных" продуктах, лекарствах и автомобильном топливе.

Мониторинг производит Госпотребслужба, говорится в ведомстве. Цены проверяют на три категории товаров.

1. Продукты:

пшеничная мука;

макаронные изделия;

батон и хлеб;

гречневая и овсяная крупа;

свинина, говядина, курятина (куриные тушки);

молоко, сливочное масло, сметана;

куриные яйца;

подсолнечное масло;

кристаллический сахар;

белокочанная капуст, репчатый лук, свекла, морковь, картофель.

2. Лекарства:

этанол (раствор 96%);

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нестероидные противовоспалительные лекарственные средства украинского производства;

антибактериальные лекарственные средства украинского производства.

3. Топливо:

бензин (А-92 и А-95);

дизельное топливо;

сжиженный газ для автомобилей.

В Госпотребслужбе подчеркнули, что почти во всех областях была налажена логистика для ключевых предприятий. Это расширило ассортимент товаров для украинцев и дало возможность снизить цены на основные продукты и топливо.

"С учетом сложности времени Госпродпотребслужба призывает субъектов хозяйствования не допускать необоснованного повышения цен на товары, имеющие существенную социальную значимость для населения в период военного положения в стране", – обратилось ведомство к предпринимателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторых украинцев будут бесплатно обеспечивать продуктами от государства. Речь идет о продовольствии длительного хранения – в основном крупах и консервах. Воспользоваться помощью смогут жители регионов, в которых ведутся активные боевые действия.

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