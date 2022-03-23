Цены на продукты, лекарства и бензин в Украине стали проверять каждый день: список
В Украине с 23 марта введен ежедневный мониторинг цен на самые важные товары. Речь идет о "социальных" продуктах, лекарствах и автомобильном топливе.
Мониторинг производит Госпотребслужба, говорится в ведомстве. Цены проверяют на три категории товаров.
1. Продукты:
пшеничная мука;
макаронные изделия;
батон и хлеб;
гречневая и овсяная крупа;
свинина, говядина, курятина (куриные тушки);
молоко, сливочное масло, сметана;
куриные яйца;
подсолнечное масло;
кристаллический сахар;
белокочанная капуст, репчатый лук, свекла, морковь, картофель.
2. Лекарства:
этанол (раствор 96%);
нестероидные противовоспалительные лекарственные средства украинского производства;
антибактериальные лекарственные средства украинского производства.
3. Топливо:
бензин (А-92 и А-95);
дизельное топливо;
сжиженный газ для автомобилей.
В Госпотребслужбе подчеркнули, что почти во всех областях была налажена логистика для ключевых предприятий. Это расширило ассортимент товаров для украинцев и дало возможность снизить цены на основные продукты и топливо.
"С учетом сложности времени Госпродпотребслужба призывает субъектов хозяйствования не допускать необоснованного повышения цен на товары, имеющие существенную социальную значимость для населения в период военного положения в стране", – обратилось ведомство к предпринимателям.
Как сообщал OBOZREVATEL, некоторых украинцев будут бесплатно обеспечивать продуктами от государства. Речь идет о продовольствии длительного хранения – в основном крупах и консервах. Воспользоваться помощью смогут жители регионов, в которых ведутся активные боевые действия.
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