Инвестиция "Метинвеста" в 1 млрд долларов кардинально повлияет на экономику Донетчины и Украины, – Магомедов

Инвестиция группы "Метинвест" более миллиарда долларов на производство холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича кардинально повлияет как минимум на экономическую ситуацию в Донецкой области. Это будет значительный плюс в доходную часть бюджета региона.

Так считает член парламентского комитета по вопросам экономического развития Муса Магомедов, сказано в статье OBOZREVATEL "Беспрецедентные инвестиции для Украины": "Метинвест" потратит более миллиарда долларов на новое производство". Причем, пока иностранные инвесторы не спешат вкладывать деньги в Украину, внутренние инвестиции могут дать большой толчок для развития экономики страны.

"На экономику региона это точно окажет влияние. Думаю, для Донецкой области это однозначно будет хороший плюс в доходную часть бюджета региона. Меня это новость порадовала. То, что вкладывают такие серьезные инвестиции, большая новость", – отметил он.

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Также он считает, что крупный бизнес показывает, что миллиарды можно вкладывать даже в Донецкую область, а это хороший знак для всех инвесторов по всему миру.

Кроме того, президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков уверен, что Украина будет модернизироваться, поскольку есть потребность в новых зданиях, в обновлении жилого фонда. И все это неизбежно приведет к росту спроса на сталь.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина недофинансирована, однако спрос будет расти.

"И это может быть хорошим драйвером для других отраслей. Любые инвестиции в металлургию останутся и у украинских машиностроителей. Та продукция, которая будет производиться, будет поставляться украинскому строительству, машиностроению", – пояснил Каленков.

"Метинвест" – крупнейшая украинская производственная компания. Она обеспечивает рабочими местами 80 тыс. человек и является одним из лидирующим металлургических предприятий в мире.