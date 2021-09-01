"Беспрецедентные инвестиции для Украины": "Метинвест" потратит более миллиарда долларов на новое производство

Группа "Метинвест" инвестирует более миллиарда долларов на производство холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. Это станет крупнейшей инвестицией не только для металлургии, но и для всего украинского производства, рассказывают аналитики.

Сталь, которую будут изготовлять в новом цехе, не только обеспечит качественной продукцией внутренний рынок, но и позволит Украине укрепить позиции на международном.

О том, какой экономический эффект можно ожидать от масштабных инвестиций в металлургию и как это повлияет на ситуацию в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Инвестиция в один проект миллиарда долларов можно считать как минимум одной из самых крупнейших в истории Украины, рассказывает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. "Сложно припомнить за последнее время такую крупную инвестицию. Ее можно считать одной из самых крупных. Эффект конечно будет положительным. Вырастут в стране основные фонды. Очевидно, это знак того, что крупный бизнес готов инвестировать", - поясняет аналитик.

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Новое производство позволит:

создать 230 рабочих мест в Мариуполе;

продавать украинским компаниям (машиностроению, строителям и т.д) высококачественную сталь по выгодным ценам (с учетом, что ее не нужно будет закупать за границей и ввозить в страну);

занять Украине лидирующее место в премиальные сегменты проката с покрытием на международном рынке.

И в ЕС и во всем мире соглашаются, что сталь - материал цивилизации, рассказывает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков. И если европейские страны в своих машинах, зданиях, конструкция будут использовать украинский металл, у Украины есть шансы увеличить свою экспортную выручку, создать новые рабочие места, пополнить бюджет налогами.

"Металлургия – отрасль будущего. Об этом говорят и в ЕС. Сталь - материал будущего. И очень хотелось бы, чтобы в ЕС покупали и использовали именно украинскую продукцию. И украинская металлургия может стать драйвером и для других отраслей", – уверен Каленков.

По его словам, новое производство сделает украинскую продукцию качественнее, чем польский, российский и китайский аналог. Это позволит украинским компаниям получать качественную продукцию. Кроме того, откроет для страны двери в премиальный сегмент на мировом рынке.

"Важно, что эта инвестиция в Мариуполе. Мариуполь - это знаковый город, который находится недалеко от зоны военных действий. Это хороший сигнал всем инвесторам, и западным в том числе, что в Украину можно инвестировать, и в Донецкую область в том числе. Это безопасно и Украина контролирует эту территорию", - поясняет Каленков.

Как минимум на экономическую ситуацию в Донецкой области такая инвестиция кардинально повлияет, рассказывает член парламентского комитета по вопросам экономического развития Муса Магомедов. "На экономику региона это точно окажет влияние. Думаю, для Донецкой области это однозначно будет хороший плюс в доходную часть бюджета региона. Меня это новость порадовала. То, что вкладывают такие серьезные инвестиции, большая новость", - говорит Магомедов.

И пока иностранные инвесторы не спешат вкладывать деньги в Украину, внутреннии инвестиции могут дать большой толчок для развития экономики. И то, что крупный бизнес показывает: миллиарды можно вкладывать даже в Донецкую область – хороший знак для всех инвесторов по всему миру.

В будущем, уверен Каленков, Украина будет модернизироваться, есть потребность в новых зданиях, в обновлении жилого фонда. И все это неизбежно приведет к росту спроса на сталь.

"У нас внутренний рынок в 5-6 раз меньше, чем в Турции. И связано с тем, что Украина недоинвестирована. Мы точно придем к тому, что Украина должна отстраиваться, и спрос будет расти хотя бы до уровня турецкого. И это может быть хорошим драйвером для других отраслей. Любые инвестиции в металлургию останутся и у украинских машиностроителей. Та продукция, которая будет производиться, будет поставляться украинскому строительству, машиностроение", – поясняет Каленков.

Как отмечают в компании "Метинвест", в новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует последним экологическим стандартам Украины и Европы. Выброс вредных веществ будет до трех раз ниже, чем установлено нормативами.

Отметим, "Метинвест" – крупнейшая украинская производственная компания. Она обеспечивает рабочими местами 80 тыс. человек и является одним из лидирующим металлургических предприятий в мире.