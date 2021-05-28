Сегодня хочу поделиться с вами статьей венчурного фонда Andreessen Horowitz о результатах и перспективах внедрения финтех-решений в продукты SaaS.Широко популярные SaaS-решения никуда не исчезнут в ближайшие годы, но компании могут кардинально изменить модель работы, внедрив финтех-решения в свои продукты. В этом блоге я описала, что такое вертикальная модель SaaS, и как компании строят различные бизнес-модели на основе финтеха.

Сегодня большая часть доходов SaaS поступает от абонентской платы, но некоторые игроки задумали масштабирование - добавление финансовых услуг в свои продукты. Следующая эволюция бизнес-модели ПО - это гибрид SaaS по подписке и использованию финансовых технологий, которая сначала произойдет в вертикальном SaaS.

Вертикальные рынки - особенно хорошие кандидаты для бизнес-модели SaaS + fintech. В то время как клиенты на горизонтальных рынках часто обращаются к различным поставщикам софта, что приводит к многочисленным победителям в рыночном сегменте, клиенты на вертикальных рынках предпочитают специально разработанное ПО для своей конкретной отрасли. Как только одно программное решение продемонстрирует свою ценность, клиентская база объединится вокруг этой компании. То есть эта волна сначала происходит на вертикальных рынках, или рынках определенной отрасли, такой как строительство, ресторанный бизнес и т. д.

Внедрение финансовых услуг, конечно, увеличивает стоимость и сложность, но может окупиться большей прибылью и лучшим обслуживанием клиентов. По мере того как все больше SaaS-компаний добавляют финтех, помимо платежей я ожидаю увидеть кредитование, страхование и другие финансовые услуги. Примерно каждые 10 лет меняется способ распространения и продажи софта. Каждая эволюция открывала новые рынки ПО и увеличивала их в целом. До сих пор эти бизнес-модели расширяли рынок за счет увеличения пользовательской базы. Но бизнес-модель с внедрением финуслуг увеличивает общий рынок ПО двумя дополнительными способами:

увеличивает доход на пользователя от 2 до 5 раз * по сравнению с отдельной подпиской на программное обеспечение, и, как результат,

открывает новые вертикали, где ранее общий рынок для ПО был слишком мал и / или стоимость привлечения клиентов была слишком высокой.

Сейчас я кратко расскажу о финтех моделях SaaS, появление которых мы будем наблюдать в ближайшие годы:

Платежи

Что это такое: обработка платежей (например, возможность принимать платежи по кредитным и дебетовым картам от клиентов).

Реферальное решение : Готовое решение для обработки платежей с фиксированной комиссией +% от транзакции. Бизнес SaaS может покрывать расходы своих клиентов с небольшой надбавкой.

Пример: Shopify изначально запускался без прямых платежей и в основном предоставлял ПО, чтобы помочь небольшим магазинам управлять витринами интернет-магазинов. Когда компания поняла, что продавцам необходимо обрабатывать платежи и обращаться к сторонним организациям - зачастую это сложный и болезненный процесс, Shopify решил использовать API Stripe, чтобы упростить для продавцов управление процессом оформления заказа.

Кредитование / Финансирование

Что это: кредиты различных типов клиентам компании SaaS (например, факторинг счетов, ссуды на срок от 6 до 36 месяцев и т.д.)

Реферальное решение: ссылка на другую компанию, которая предлагает кредиты для вашей клиентской базы.

Пример: Toast запустил Toast Capital в прошлом году, чтобы предоставить кредиты ресторанам на сумму от 5 000 до 250 000 долларов в партнерстве с WebBank. Кредиты оформляются с использованием данных транзакций Toast, что ускоряет и упрощает процесс подачи заявки, а погашение происходит автоматически и корректируется в зависимости от входящего денежного потока ресторана с учетом сезонности, чего традиционный банк не может сделать.

Страхование

Что это: страхование (например, страхование имущества, компенсация работникам).

Реферальное решение: ссылка на другую компанию, которая предлагает страховку вашей клиентской базе; монетизировать за счет комиссии за генерацию лидов.

Пример: Вертикальные SaaS-компании также могут страховать своих клиентов. SaaS-компания, обслуживающая рестораны, может обеспечить страхование общей ответственности владельцев ресторанов и страхование своих сотрудников. Хотя все компании обязаны покупать некоторые формы страхования, такие как страхование работников, отрасли (например, строительство, производство, здравоохранение, средства массовой информации и гостиничный бизнес), которые имеют более сложную оценку рисков, вероятно, больше всего оценят вертикальное решение SaaS.

Банковские счета

Что это: конечные клиенты могут создавать транзакционные счета для хранения денег.

Встроенное решение: используйте данные платформы для лучшего подтверждения и интеграции с клиентским опытом; монетизировать можно за счет фиксированной ежемесячной платы и / или распределения процентов.

Пример: Банковские счета имеют смысл, если конечные клиенты одновременно собирают и осуществляют частые платежи через платформу, и им было бы полезно иметь место для поддержания баланса этих средств, а не совершать постоянные банковские переводы. Обычно сначала идут платежи, а затем банковские счета помогают управлять притоком платежей. Это особенно хорошо работает в сфере услуг (например, рестораны, гостиничный бизнес, здоровье/красота) и электронной коммерции. Ранее в этом году Shopify объявил о запуске банковских счетов Balance. Магазин в системе Shopify получит аккаунт, где продавцы могут получить четкое представление о движении денежных средств, оплачивать счета, отслеживать расходы и принимать решения о будущем своего бизнеса. Это одна из первых компаний, предложивших этот продукт.

Это только начало…

Финтех открывает новую эру для вертикального SaaS, где большая часть доходов поступает от финансовых услуг. По мере добавления SaaS-компаниями финансовых услуг, они не только увеличивают доход на одного клиента, но и открывают возможности на рынках, которые ранее считались слишком маленькими или экономически неэффективными. Украина также насчитывает около 130 компаний в данной отрасли, но интеграцию их финансовых решений нам только предстоит увидеть. По мере того как все больше компаний включают финуслуги в свои предложения SaaS, мы с нетерпением ждем открытия большего числа рынков и поддержки следующего поколения компаний, которые вырастут до еще больших высот.

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