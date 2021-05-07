Иностранцы в четыре раза увеличили объемы хранения газа в Украине: опубликованы цифры

По состоянию на 1 мая иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" в Украине 4,6 млрд куб. м газа, что почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Из них в "short haul" режиме накоплено 3,4 млрд куб. газу. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Кроме того, компании-резиденты хранят в режиме "Таможенный склад" 0,54 млрд куб. м, а это в 2,2 раза меньше, чем в такой же период 2020 года. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме "short haul", равен 0,46 млрд куб. об.

Высокий спрос на услугу хранения газа в режиме "Таможенный склад" и транспортировки по специальному тарифу "short-haul", которым отметился минувший сезон отбора, был связан, в частности, и с заключением нового контракта на транзит российского газа. Это дало возможность "Оператору ГТС", как продолжить транспортировку газа за пределы Украины, так и нарастить объемы поставок газа в отечественных ПХГ.

Ранее сообщалось, что российская компания "Газпром" могла забронировать дополнительные мощности для транзита газа из РФ в европейские государства и увеличить поставки, дабы удовлетворить спрос, но вместо этого выбрали другую стратегию – не увеличивать поставки, стимулируя таким образом рост цен на газ.

Как ранее писал OBOZREVATEL: