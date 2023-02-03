Кто получает произведенное в Украине электричество: в "Укрэнерго" назвали потребителей

В Украине сохраняется существенный дефицит электроэнергии, в связи с чем во всех областях применяются отключения света, согласно доведенным лимитам. В частности, имеющийся объем производимого электричества распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры, а также покрытие потребностей промышленности и населения.

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Об этом рассказали в "Укрэнерго". Там отметили, что наряду с энергоинфраструктурой запитывают:

водоканалы;

котельные;

больницы.

"По состоянию на утро 3 февраля превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись. ... Сетевые ограничения хранятся только в Одесской области", – рассказали в компании.

К сети подключили 2 энергоблока

В то же время в "Укрэнеого" сообщили, что 2 блока на тепловых электростанциях подключены в работу. Однако один был от сети отключен и выведен в аварийный ремонт.

Кроме того, отмечается, ремонтные бригады компании восстановили функциональность ключевого оборудования на нескольких подстанциях в 2 регионах страны. В частности:

на востоке;

юге Украины.

Электричества не хватает

В целом же, рассказали энергетики, 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям. В частности, повреждены электростанции и высоковольтная сеть.

"В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – констатировали в компании.

Украина наращивает импорт электроэнергии из ЕС

В свою очередь, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что Украина наращивает импорт электроэнергии из ЕС – даже несмотря на ее дороговизну. Причина – готовность украинских промышленных потребителей платить больше ради возможности производить, реализовывать либо экспортировать свою продукцию.

При этом, несмотря на то, что страна имеет достаточно значительную техническую возможность по уже существующим межгосударственным линиям импортировать электроэнергию, со стороны Европы существуют "определенные ограничения".

"Европейцы хотят увеличивать импорт постепенно, чтобы он не создавал технических проблем для их энергосистемы. Мы боремся за то, чтобы это увеличение происходило как можно скорее и как можно большими шагами", – объяснил Кудрицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются на основании количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры. Кроме того, на них, влияет общий объем генерации, состояние сети, предварительный уровень потребления в этот период и ряд других параметров.

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