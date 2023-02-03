Хищение денег, выделенных на питание военных: в Украине разоблачили масштабную схему на 100 млн грн

В Украине разоблачили масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на закупку продуктов продовольствия для военных. Преступники таким образом заработали более 119,5 млн. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Службы безопасности Украины) 3 февраля. Отмечается, что должностные лица одного из департаментов Министерства обороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных.

Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, даже не имевших производственной базы и технологического оборудования. Вместо поставки в ВСУ определенные объемы продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.

Добавляется, что в Киевской области также разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных на питание личного состава. Он привлек к схеме четырех своих подчиненных и коммерсантов, вносивших недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия "отката".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пытались ввезти некачественные лекарства из-за границы на сумму более 32 млн грн. Большая партия фальсификата не попала в страну, потому что схему раскрыли правоохранители. В результате чиновнице Госслужбы по лекарственным средствам вручили подозрение.

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