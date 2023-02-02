В Украину везли фальсификат лекарств на 32 млн грн: чиновница Гослекслужбы получила подозрение

В Украину пытались завезти некачественные лекарства из-за границы на сумму более 32 млн грн. Большая партия фальсификата не попала в страну, т.к. схему вскрыли правоохранители. В результате чиновнице Госслужбы по лекарственным средствам сообщили о подозрении.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). По ее данным, фальсификат лекарств готовили к продаже гражданам Украины.

По данным следствия, схема ввоза некачественных лекарств проворачивалась с помощью должностного лица Гослекслужбы. Женщина, чье имя не называется, помогала частному предпринимателю вносить в документы недостоверную информацию о медицинских препаратах.

В ходе расследования был проведен ряд экспертиз. Они подтвердили, что лекарства не соответствуют нормам. Теперь вся партия будет изъята.

По данным специалистов, фальсификатом в Украине в среднем может являться каждая десятая упаковка лекарств. Чаще всего такие препараты продают по объявлениям в интернете или через курьеров. Покупатели же идут на риск из-за существенной разницы в цене между товаром от таких продавцов и тем, что продается в легальных аптеках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили схему ввоза поддельных лекарств, в частности для онкобольных. В махинациях участвовали как граждане Украины, так и иностранцы.

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