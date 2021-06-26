Гривня чувствует себя хорошо: в НБУ объяснили стабильность валюты

Украинская гривня сегодня находится в устойчивом состоянии. На усиление курса гривни влияет целый ряд факторов.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. "Сегодня ситуация в отношении гривни является положительной. Гривня чувствует себя хорошо", – сказал он.

Эксперт отметил, что Национальный банк не определяет курсов валют, поскольку проводит политику плавающего курсообразования. "Он может сглаживать и сглаживает курсовые колебания в ту или иную сторону". "Однако, сегодня есть целый ряд факторов, которые положительно влияют на усиление курса украинской гривни", – сказал Фурман.

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"Первый – рост на сырьевых рынках. Второй – инвесторы-нерезиденты покупают украинские ОВГЗ. Третий – украинцы продают больше долларов, чем покупают. В апреле и мае было продано больше, чем на миллиард долларов. Это плюс для украинской гривни", – пояснил экономист.

Среди других положительных факторов он назвал такие: "уплата налогов экспортерами и предприятиями. Обычно они платят во втором месяце квартала. Предприниматели видят, что гривня усиливается, и если у них есть доллары, они продают".

В то же время Фурман призвал не придавать слишком большого значения текущему курсу национальной валюты, а обратить внимание на глобальные тенденции.

"Если мы хотим иметь сильную украинскую гривню, мы должны заниматься вопросами экономики. Мы должны иметь сильную украинскую экономику, а ее надо перестраивать. Она низкотехнологичная и сырьевая, а должно быть высокотехнологичной, которая будет продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, согласно прогнозам аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, к концу июня доллар в Украине подорожает. Тем не менее, курс не превысит отметку в 28 гривен за 1 доллар США.